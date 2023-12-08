Bakanlık, Ender Saraç'ın oğlu için harekete geçti; yayın yasağı istendi

Saraç, haberin yayılmasının ardından söz konusu iddiaları yalanlayarak, kendisinin yer aldığı bir başka görüntünün montaj olduğunu iddia etmişti.

Saraç'ın oğlu ve annesiyle görüşüldüğünü belirten Bakanlık, destek sürecinin başladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 'Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor' başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir.

Ne olmuştu?

Sosyal medyada Ender Saraç’ın, 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürülmüş, çocuğun okuldaki rehber öğretmeniyle yaptığı görüşme olduğu iddia edilen bir rapor paylaşılmıştı. Saraç'ın olduğu iddia edilen bir video da sosyal medyaya servis edilmişti.

Raporun sosyal medyada paylaşılması üzerine Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in sorularına telefonda yanıt veren Saraç, “O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor. Oğlum Çocuk İzlem Merkezi’nde bugün verdiği ifadesinde iddialarını geri çekti. Yalan olduğu ortaya çıktı” demişti.

Saraç ayrıca, sosyal medya hesabından “Allah kuru iftiradan saklasın” paylaşımı yapmıştı.

Kaynak: T24