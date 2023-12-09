Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında açıklama!

Açıklamada, olay yerinde yapılan kaza tespit tutanağı ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Şubesine gönderildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in kullandığı 16 AFL 804 plaka sayılı motorsiklet ile Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan Mohamed Hassan Sheıkh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı aracın çarpışması sonucunda Göçer'in yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan şüpheli Mohamud hakkında soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

KAZA TESPİT TUTANAĞINDA KUSUR ATFEDİLMEDİ

Olaydan hemen sonra düzenlenen kaza tespit tutanağında motosiklet sürücüsünün Karayolları Trafik Kanununun 56/1-A maddesindeki şerit değiştirme kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu olduğunun ve araç sürücüsüne kusur atfedilmediği anlatılan açıklamada, "30 Kasım 2023 tarihinde araç sürücüsünün şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak bu aşamada eylemin taksirle yaralama suçunu oluşturması ve bildirilen kusur durumuna göre serbest bırakıldığı" belirtildi.

Soruşturma devam ederken Yunus Emre Göçer'in yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Aralık 2023 tarihinde hayatını kaybetmesiyle birlikte eylemin TCK'nin 85. maddesinde tanımlı "taksirle öldürme" suçuna dönüştüğü vurgulandı.

DOSYA ADLİ TIP TRAFİK İHTİSAS ŞUBESİNE GÖNDERİLDİ

Göçer'in ölü muayene işlemlerinin yapılmasıyla birlikte dosyanın kusur tespiti için 7 Aralık 2023 tarihinde trafik bilirkişisine gönderildiği anlatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Aynı gün verilen raporda araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu, motosiklet sürücüsünün kusurun bulunmadığının belirtilmesi üzerine şüphelinin mevcutlu hazır edilmesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiği, yapılan araştırmalarda şüphelinin 2 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’den ayrıldığını tespit edildiği ve bu nedenle 8 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, ayrıca kaza tespit tutanağındaki tespitler ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın adli tıp trafik ihtisas şubesine gönderildiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyunun bilgilerine sunulur."

YAKALAMA KARARININ DETAYI

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, şüpheli Mohamed Hassan Sheikh Mohamud 'un çağrı üzerine savcılığa gelmediği, kendisine çağrı yapılamadığı, tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı bu nedenle 5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca hakkında yakalama emri talep edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamına göre şüphelinin aranmasına rağmen bulunamaması ve adresi tespit edilemediğinden çağrı yapılamaması nedeniyle kaçak durumda bulunduğu gerekçesiyle savcılığın talebi kabul edildi.

Mohamud'un "taksirle ölüme neden olma" suçundan yurt dışına çıkış kaydının olduğu ve tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı , savunması ve delillerin tespiti için yakalama emri düzenlenmesine karar verildi.

Yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilmesi, hazır edilmeyecekse yakalandığı yer savcılığı tarafından SEGBİS ile hazır edilerek ifadesinin alınması, alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesinin yakalama yazısında belirtilmesine hükmedildi.

BAŞSAVCILIK: "ULUSLARARASI PROSEDÜR İŞLETİLMEKTE"

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir açıklama geldi.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde; bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Taksirle Yaralama" suçundan derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yunus Emre Göçer'in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seıkh Mohamud'un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

06 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir. Şüphelinin 2 Aralık 2023'de yurt dışına çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir. Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

KURYENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarpması sonucu ölen kuryenin avukatı Iyaz Çimen, "Yüzde yüz kusurlu olan araç sürücüsünün 'Taksirle Adam Öldürme' den dolayı cezalandırılmasını bekliyoruz. Olaya ilk müdahale eden memurun yapmış olduğu hatalı değerlendirme neticesinde şu aşamada şüphelinin yakalanmamış oluşu, olayın üzerinden yaklaşık bir haftanın geçmesi dolayısıyla hiç yakalanamama ihtimaliyle karşı karşıyayız" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı otomobilin çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümünün ardından tartışmalar sürüyor. Savcılık, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

"SÜRÜCÜNÜN YÜZDE YÜZ KUSURLU OLDUĞUNU TESPİT ETTİRDİK"

Yunus Emre Göçer'in avukatı Iyaz Çimen, "İlk etapta kazada trafik polisi tutmuş olduğu tutanakta kusuru benim müvekkilime atfetmişti. Bundan kaynaklı da savcılık o aşamada herhangi bir tutuklama kararı vermeden şüphelinin salıverilmesine karar verdi. Maalesef şüpheli Türk vatandaşı olmayan bir yabancı. Bundan kaynaklı olarak biz yaklaşık bir hafta boyunca dosyadan elde etmiş olduğumuz görüntü kayıtlarıyla birlikte yeniden bir bilirkişi raporu aldırarak, kusurlu olmadığımızı ve kazaya sebebiyet veren kişinin yüzde yüz kusurlu olmak kaydıyla araç sürücüsü olduğunu tespit ettirdik. Akabinde dosyadaki savcının tekrardan tutuklama talebiyle birlikte şüphelinin yakalanmasını talep ettik. Nitekim bugün sabah ilgili savcı tarafından şüphelinin öncelikle yakalanması akabinde ifadesinin alınmasıyla birlikte durumunun olarak yargılanmasıyla ilgili bir netice aldık" şeklinde konuştu.

"MEMURLARIN GÖREVİNİ YAPARKEN DAHA HASSAS OLMASINI RİCA EDİYORUZ"

Kazada ilk raporu tutan memurun hatası yüzünden şüphelinin hiç yakalanamama ihtimaliyle karşı karşıya olduklarını kaydeden avukat Iyaz Çimen, "Dava şu aşamada 'taksirle adam öldürme' suçuna konu oldu. Dolayısıyla yüzde yüz kusurlu olan araç sürücüsünün Taksirle Adam Öldürme' den dolayı cezalandırılmasını bekliyoruz. Olaya ilk müdahale eden memurun yapmış olduğu hatalı değerlendirme neticesinde şu aşamada şüphelinin yakalanmamış oluşu, olayın üzerinden yaklaşık bir haftanın geçmesi dolayısıyla hiç yakalanamama ihtimaliyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı görevini yapan memurların özellikle bu gibi hassas durumlarda daha dikkatli ve özenli çalışmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"RESMEN BİR CİNAYET"

Yunus Emre Göçer'in mesleki yeterlilik sınavını yapan hocası Mehmet Coşkun ise, şöyle konuştu:

"Yunus Emre Göçer arkadaşım, aynı zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda sınavını da bizzat ben yapmıştım. Yunus Emre Göçer'in kaza yaptığı gün işteydim. Arkadaşım arayıp Yunus Emre'nin çok ağır yaralanmalı bir kaza yaptığını söyledi. Olay yerine gittik. Hastaneye girişi yapıldığı sırada durumu çok ağırdı. Entübe edildi. O süreçten beri de sanığın yakalanması için gerek sosyal medyada gerek basında açıklamalar yapıyoruz. Avukatımız aracılığıyla da hukuki süreci başlattık. Şu an geldiğimiz noktada sanığın ülkede olup olmadığı ile ilgili net bir bilgimiz yok. Bu durum bizi derinden üzüyor.

Biz motosiklet camiası olarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu resmen bir cinayet. Bu konuyla alakalı gerek İçişleri Bakanlığı gerek Adalet Bakanlığı'nın bir an önce devreye girmesini ve sanık hakkında gerekli kararların verilmesini ve yargılama sürecinin başlamasını istiyoruz. Yunus Emre'nin iki evladı yetim kaldı. 6 yaşında bir oğlu var, 15 yaşında bir kızı var. İki evladı boynu bükük bırakılmış durumda. Biz de her gün motosiklet kullanıcıları olarak ölümle burun buruna yaşıyoruz. Devletimizden bu konuya el atmasını ve kuryeler için bir kanun düzenlemesinin çıkarılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: CUMHURİYET