Yaralı sürücüye yardım etmek isterken hayatlarını kaybettiler!

Sivas- Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında saat 18.00 sıralarında kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; F.Y. (30) yönetimindeki 50 SB 370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören 34 KFY 49 plakalı otomobilin sürücüsü Raşit Özdemir (57) ve yanında yolcu olarak bulunan Mert Eren Öcal (29), kaza yapan sürücüye yardım etmek için durdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Bu sırada aynı yönden gelen M.İ. (48) yönetimindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç ise, duramayarak yol kenarında yaya halinde olan Raşit Özdemir ve Mert Eren Öcal'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Raşit Özdemir, Mert Eren Öcal ve F.Y., yaralandı. Yaralılardan Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Raşit Özdemir ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mert Eren Öcal doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.