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Pasaport ücreti 2024'de ne kadar olacak?

Son yıllarda pasaport ücreti için meydana gelen yüksek zamlara 2024 yılında bir yenisi eklenecek. Pasaport ücretleri yeniden değerleme oranı ile belli olurken, bu yıl için yüzde 58,46 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde 10 yıllık pasaport ücreti 4 bin 943 liradan 7 bin 833 liraya yükselecek.
Pasaport ücreti 2024'de ne kadar olacak? mask

2024 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu. Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi bulunuyor ancak geçtiğimiz yıl bu yetkiyi kulanmamıştı.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

SüreEski Ücret Yeni ÜcretAradaki Fark
6 aya kadar olan pasaport ücreti1.034,55 TL1.639,34 TL604 TL
1 yıl için olan pasaport ücreti1.512,45 TL2.396,62 TL884 TL
2 yıl için olan pasaport ücreti2.469,15 TL3.912,61 TL1.443 TL
3 yıl için olan pasaport ücreti3.507,75 TL5.558,38 TL2.051 TL
4-10 yıl olan pasaport ücreti4.943,25 TL7.833,07 TL2.890 TL

 

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor. Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.


YILBAŞINDA YÜZDE 123 ZAM YAPILMIŞTI
Pasaport harçlarına 2023 yılı başında düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 123 civarında artış yaşanmıştı. Pasaport ücretleri 2023 yılından itibaren, Cumhurbaşkanı oranı düşürme yetkisini kullanmadığı için, yüzde 123 oranında zamlanarak görülmemiş bir rekora imza attı. Yılın ikinci altı ayında geçerli olmak üzere de bu kez yüzde 50 zam yapıldı. 2022 için geçerli olan zam oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ

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09 Ara 2023 - 01:11 - Ekonomi

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