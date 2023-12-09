Dışişleri'nden vize açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında gündeme gelen 7 günlük vize uygulaması hakkında açıklama yaptı.

"UYGULAMANIN RESMEN BİLDİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Keçeli tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* "Yunanistanlı yetkililer, Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina'yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonu'nca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar.

* Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz. Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor."