Meteoroloji’den Kocaeli için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’nin tahminleri nedeniyle bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Hakkari, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Dersim, Urfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 – 60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.