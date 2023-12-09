Meteoroloji’den Kocaeli için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji’nin tahminleri nedeniyle bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan iller şöyle:
Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Hakkari, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Dersim, Urfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40 – 60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.