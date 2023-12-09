Kocaeli'ye Su Sporları Merkezi yapılacak! 49 milyonluk teklif...

Spor yapmaya elverişli mekanları oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Karşıyaka sahiline Su Sporları Tesisi yapma çalışmalarını başlattı. Büyükşehir tarafından hazırlanan projenin yapım ihalesi ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleşti. Elektronik yöntemle yapılan ihaleye 5 firma teklif verdi. En düşük teklif 28 milyon 557 bin 727 TL oldu. Teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

150 GÜNDE TAMAMLANACAK

Projesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt Ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Su Sporları Tesisi’nin Bingo fabrikası ile Makina Kimya Endüstrisi tesisleri arsında yer alan Karşıyaka sahiline yapılması planlandı. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2.129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antreman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yar alacak. Tesisin 150 takvim gününde bitirilmesi planlandı. Çalışmalara sözleşmelerin imzalanmasından 10 gün sonra yer teslimi yapılarak başlanacak.

İHALEYE VERİLEN TEKLİFLER

Er Ömür Gıda İnşaat 28 milyon 557 bin 727 TL

Aytaş İmalat İnşaat 29 milyon 879 bin 543,21 TL

Yazar Bilişim Elektronik İnşaat 29 milyon 985 bin 743,20 TL

Atlasbk İnşaat 34 milyon 991 bin 320 TL

ERG Yapı İnşaat 49 milyon 300 bin TL