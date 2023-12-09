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Eski İsrail Genelkurmay Başkanının oğlu ve yeğeni Gazze'de öldü

İsrail savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un oğlunun ardından yeğeni de Gazze'de öldürüldü.

Anadolu Ajansı
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanının oğlu ve yeğeni Gazze'de öldü mask

İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı. 

İsrail'in yerel İbranice gazetesi "Yom Yom"un haberinde, "İnanılmaz: Eisenkot ailesinde bir felaket daha. Savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un yeğeni, oğlunun öldürülmesinden bir gün sonra Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürüldü." ifadelerine yer verildi. 

Eisenkot'un kız kardeşi Şaron Eisenkot Cohen'in oğlu Maor Meir Cohen, cuma günü Gazze'deki çatışmada öldürüldü. İsrail ordusundan Cohen'in ölümüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmüştü. Kanal 13 televizyonunun haberinde Eisenkot'un oğlu Gal'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya eteklerinde, bubi tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlamada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmişti.  
# İsrail, Gazze

09 Ara 2023 - 09:41 - Dünya

Muhabir  Anadolu Ajansı

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