Akaryakıtta tabela değişti!

Brent petrolün varilinin, uluslararası piyasalarda 75,71 dolara kadar gerilemesi sonrası akaryakıta üst üste indirim geldi.Motorine 7 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 8 Aralık'ta 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.
BENZİNE DE İNDİRİM
Benzin fiyatlarında ise gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin: 35,41 TL
Benzin: 32,93 TL
Ankara
Motorin fiyatı: 39,09 TL
Benzin fiyatı: 33,66 TL
İzmir
Motorin fiyatı: 36,3 TL
Benzin fiyatı: 33,8 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.