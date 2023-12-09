Kasım ayının en çok izlenen 10 Türk dizisi belli oldu

Box Office Türkiye, Kasım ayı boyunca prime time'da en yüksek reyting alan yerli dizileri derledi.
Show TV’nin Gold Film imzalı dram dizisi Kızılcık Şerbeti, en iyi senarist ve en iyi yönetmen dalında Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni almıştı. Başarılı kadrosu ve nefes kesen yeni bölümleriyle Kasım ayında da dizi 9,45 reyting aldı.
Kanal D’nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Yargı üçüncü sezonun en yüksek reytingine ulaştığı ayda 7,70 reyting ortalamasıyla dördüncü sırada yer alırken Altın Kelebek ödüllerinde en iyi kadın oyuncu kategorisi ve başarı kategorisinde ödüllerini aldılar.
En yüksek reyting alan yerli diziler şöyle...
1-Kızılcık Şerbeti (2. sezon) – 9,45
2-Gönül Dağı (4. sezon) – 9,41
3-Kuruluş Osman (5. sezon) – 7,72
4-Yargı (3. sezon) – 7,70
5-Yalı Çapkını (2. sezon) – 6,86
6-Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (1. sezon) – 6,76
7-Teşkilat (4. sezon) – 6,53
8-Ömer (2. sezon) – 6,41
9-Yabani (1. sezon) – 5,73
10-Şahane Hayatım (1. sezon) – 5,47
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.