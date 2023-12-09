İskoçlar Çetesi çökertildi

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-17 Operasyonu ile 'İskoçlar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.
250 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Buna göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep’te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan, “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kafes-17 operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. Sekizi tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
Operasyonlar kapsamında örgüte ait 23 kg kokain, 95 kg eroin, 165 kg skunk, 15 kg metamfetamin, 10.500 adet sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, büyük miktarda, altın, TL ve döviz ele geçirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu.
Yerlikaya paylaşımında "Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
eroldemirbek - birleşmiş milletler gibi terör suç çeteleri ülkemize dolmuş önceki bakan bunlara höt dememiş demek ki neymiş suçlularla poz vermeyip görevini yapınca oluyormuş. ALLAH razı olsun bakan yerlikaya beyden .
Hakan - Bundan önceki iç işleri bakanı hergün gazel okuyordu şimdiki iç işleri bakanı icraat yapıyor ne tv de kükrediğini görüyorum ne
Bir siyasi söylemini kısaca işini yapıyorrr
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.