İskoçlar Çetesi çökertildi

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-17 Operasyonu ile 'İskoçlar Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

250 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Buna göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep’te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan, “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kafes-17 operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. Sekizi tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında örgüte ait 23 kg kokain, 95 kg eroin, 165 kg skunk, 15 kg metamfetamin, 10.500 adet sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, büyük miktarda, altın, TL ve döviz ele geçirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu.

Yerlikaya paylaşımında "Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: SÖZCÜ