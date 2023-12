Hollywood efsanesi Ryan O'Neal hayatını kaybetti

Hollywood'unun önde gelen yıldızlarından Ryan O'Neal'ın oğlu Patrick O'Neal, babasının öldüğünü duyurdu.

Babasını "benim kahramanım" olarak tanımlayan Patrick O'Neal, "Onu örnek alırdım ve o her zaman hayattan daha büyüktü. Ben 1967'de doğduğumda babam Peyton Place'de bir televizyon yıldızıydı. Annem Leigh Taylor-Young ile orada tanışmış ve yaklaşık 9 ay sonra (bir ya da iki randevu gecesi hariç) ben doğmuşum. Babam 1970'li yılların başında Love Story ile uluslararası bir film yıldızı haline geldi; bu on yıl boyunca What's Up, Doc?, Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event ve The Driver gibi filmlerde rol alarak tam anlamıyla ezdi geçti. O bir Hollywood efsanesidir. Nokta" dedi.

Ryan O'Neal'a 2001 yılında kronik lösemi, 2012 yılında ise prostat kanseri teşhisi konmuştu.

KARİYERİ

O'Neal 1960'larda ABD'de çeşitli televizyon dizilerinde rol alarak aktörlüğe adım attı. The Untouchables, General Electric Theatre, Leave It to Beaver gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. NBC'nin Empire ve daha sonra primetime dizisi Peyton Place'in müdavimlerinden biri olmaya devam etti. 1970'te kendisine Altın Küre ve Oscar adaylıkları getiren Love Story filminde Ali MacGraw'la başrolü paylaştıktan sonra dünya çapında üne kavuştu.

Love Story'den sonra O'Neal, Barbra Streisand ile birlikte What's Up, Doc? ve The Main Event filmlerinde rol aldı. Bu filmler arasında, 1973 yapımı Paper Moon filminde o zamanlar 9 yaşında olan kızı Tatum O'Neal'la birlikte rol alarak yine Altın Küre adaylığı kazandı.

1975'te Stanley Kubrick'in Barry Lyndon filminde başrol oynadı ve 70'ler, 80'ler, 90'lar boyunca ve yeni yıla kadar pek çok filmde rol aldı.

O'Neal özel hayatında, Peyton Place'de birlikte rol aldığı aktris Joanna Moore ve Leigh Taylor-Young ile evlendi ve onlardan boşandı. Daha sonra Charlie'nin Melekleri'nden Farrah Fawcett ile otuz yıl süren, inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Çift, 2009'daki ölümünden sonra da birlikteydi