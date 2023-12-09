Kocaeli Başiskele'de 264 m² arsa(hisseli) icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/122 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında Kocaeli ili başiskele ilçesi ş. yuvacık mah. 105 ada 6 parsel 264 m2 yüzölçümlü, 197/1584 hisseli taşınmazdır. TAŞINMAZIN 197/1584 HİSSESİ SATILACAKTIR. Kıymet takdiri istenen Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ş.Yuvacık Mahallesi, 105 ada 6 parsel sayılı taşınmaz Başiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında"Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları, Ayrık nizam -4 kat, Taks: 0,30, Kaks: 1,20, çekme mesafeleri, Ön bahçe: 5,00 metre, Yan bahçe: 3,00 metre olarak belirlenmiştir. Söz konusu parselin imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde olup yüzölçümü 264,00 m²dir.

Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Serdar Mahallesi, Yavuz Caddesi (105 ada 6 parsel) yer almaktadır. Parselin çevresinde benzer nitelikte arsalar, konut ve ticari yapılar ve Başiskele Belediyesi bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz Başiskele merkezinde olması sebebiyle her türlü sosyal ihtiyaçları karşılama yönünden istifadesi tamdır. Parsel konut+ticaret alanında bulunmaktadır. İmar yoluna cepheliolduğu için ulaşım imkânları bakımından ortalamanın üstündedir. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Parselin topografik yapısı eğimsiz olup geometrik olarak dörtgen formdadır. Olduğu gibi bırakılan kadastro parselidir. Keşif anında taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat veya ziraat faaliyetine rastlanmamıştır.

Adresi : Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Serdar Mahallesi, Yavuz Caddesi (105 ada 6 parsel) yer almaktadır.

Yüzölçümü : 264 m2

İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.

Kıymeti : 279.083,00 TLKDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılamaz. (Elektronik sistem üzerinden yukarıda belirttiğim hisselerim üzerine tapu müdürlüğüne bizzat gitmeden tasarrufu işlem yapılmamasına yönelik belirtmenin tesis edilmesini, bu belirtme kaldırılmadan hissem üzerindehiçbir şekilde vekaleten işlem yapamayacağımı, bu belirtmenin mahkemeler, icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasına engel teşkil etmediğini ve bu belirtmenin kaldırılması için bizzat talebimin olması gerektiğini bildiğimi, belirtmenin tüm sonuçlarını kabul ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.) şeklinde beyan şerhi vardır. Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/ 2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:27

23/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.