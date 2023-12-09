Yapay zeka, Türkiye'deki şehirleri benzerlik açısından dünyadaki diğer şehirlerle karşılaştırdı ve ilginç sonuçlar ortaya koydu. Kocaeli, yapay zeka tarafından Hollanda'nın Rotterdam şehrine benzetti. Aynı şekilde, İzmir Barcelona'ya, İstanbul Roma'ya, Ankara Budapeşte'ye ve Urfa ise Kudüs'e benzetildi. Yapay zekanın bu ilginç benzetmeleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok yorum aldı
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Yapay Zeka, Kocaeli'yi o Avrupa şehrine benzetti!
Yapay zeka, Türkiye'deki şehirlerin benzerliklerini dünya genelindeki diğer şehirlerle karşılaştırarak ilginç sonuçlar üretiyor. Kocaeli'nin benzetildiği Avrupa şehri ise dikkat çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.