Kürşat Çakıroğlu, aday adayı!

Gölcük Belediyesi MHP’li Meclis Üyesi Kürşat Çakıroğlu, 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler kapsamında meclis üyeliği için resmi başvurusunu yaptı. İlçede yapmış olduğu çalışmaları ile dikkatleri çeken Çakıroğlu geçtiğimiz gün yapmış olduğu başvurusunu, Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar’a teslim etti.
“HAYIRLI OLSUN”
Çakıroğlu’nun yapmış olduğu başvurusunun hayırlı olmasını dileyen İlçe Başkanı Çavdar, “Sayın Kürşat Çakıroğlu meclis üyeliği aday adaylığı için başvurmuştur. Teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.
“5 YIL DAHA GÖREV ALMAK İÇİN BAŞVURUMU YAPTIM”
Başvurusu hakkında yapmış olduğu açıklamada ise Çakıroğlu, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden bir 5 yıl daha görev almak üzere Gölcük Belediye Meclis üyesi aday adaylık başvurumu yaptım. Rabbim hayırlısını nasip etsin” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karavana - yazık başkan adayı çıkaramayan kendine siyasi parti sanan bir grup haaaaaaaa
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.