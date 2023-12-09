Kürşat Çakıroğlu, aday adayı!

Gölcük Belediyesi MHP’li Meclis Üyesi Kürşat Çakıroğlu, 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler kapsamında meclis üyeliği için resmi başvurusunu yaptı. İlçede yapmış olduğu çalışmaları ile dikkatleri çeken Çakıroğlu geçtiğimiz gün yapmış olduğu başvurusunu, Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar’a teslim etti.

“HAYIRLI OLSUN”

Çakıroğlu’nun yapmış olduğu başvurusunun hayırlı olmasını dileyen İlçe Başkanı Çavdar, “Sayın Kürşat Çakıroğlu meclis üyeliği aday adaylığı için başvurmuştur. Teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

“5 YIL DAHA GÖREV ALMAK İÇİN BAŞVURUMU YAPTIM”

Başvurusu hakkında yapmış olduğu açıklamada ise Çakıroğlu, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden bir 5 yıl daha görev almak üzere Gölcük Belediye Meclis üyesi aday adaylık başvurumu yaptım. Rabbim hayırlısını nasip etsin” ifadelerini kullandı.