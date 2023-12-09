İzmitlilerin yakından tanıdığı, siyaset ve sosyal yaşamın bilinen ismi, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası geçmiş dönem yöneticilerinden İnşaat Mühendisi Temel Çubukçu’nun eşi, üç çocuk annesi, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticilerinden ve aktif üyelerinden Saadet Çubukçu 69 yaşında vefat etti. Çubukçu'nun cenazesi yarın (10 Aralık 2023) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırdıktan sonra, Kent Mezarlığına defnedilecek.
- Asayiş
CHP İl Kadın Kolları Yöneticisi Saadet Çubukçu hayatını kaybetti
CHP Kocaeli İl Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticilerinden ve aktif üyelerinden Saadet Çubukçu hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.