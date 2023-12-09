CHP İl Kadın Kolları Yöneticisi Saadet Çubukçu hayatını kaybetti

İzmitlilerin yakından tanıdığı, siyaset ve sosyal yaşamın bilinen ismi, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası geçmiş dönem yöneticilerinden İnşaat Mühendisi Temel Çubukçu’nun eşi, üç çocuk annesi, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları geçmiş dönem yöneticilerinden ve aktif üyelerinden Saadet Çubukçu 69 yaşında vefat etti. Çubukçu'nun cenazesi yarın (10 Aralık 2023) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırdıktan sonra, Kent Mezarlığına defnedilecek.