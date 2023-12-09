11'LER BELLİ OLDU

İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
32. MEHMET YILMAZ
4. EMİR ORTAKAYA
19. ATİLA TURAN
53. BURAK ÖKSÜZ
20. MERT ÇÖLGEÇEN
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
70. BARIŞ ALICI
99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA
Yedekler
1. HARUN TEKİN
3. ONUR ATASAYAR
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
17. EMRE NEFİZ
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
21. BEDİRHAN YILDIZ
2. ALİHAN KUBALAS
55. YUSUF ABDİOĞLU
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
İlk 11
1. IOANNIS GKELIOS
19. RAHMETULLAH BERİŞBEK
35. SERGEN PİÇİNCİOL
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL
6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA
41. MEHMET ÖZCAN
33. LEVENT AYÇİÇEK
9. METEHAN MİMAROĞLU
17. MARC JOZEFZOON
2. MOUSSA KALILOU DJITTE
Yedekler
16. AKIN ALKAN
23. EDSON ANDRE SITOE
53. MUCAHİT ALBAYRAK
10. DOĞAN CAN DAVAS
5. EMİRHAN AYDOĞAN
8. MUSTAFA SAYMAK
7. CEBIO SOUKOU
93. KADEEM RAYMOND MATHURIN HARRIS
77. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU
21. YUSUF ERDEM GÜMÜŞ
Teknik Sorumlu
TANER TAŞKIN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.