Güreşçi Berat Mut Türkiye şampiyonasına katılacak

Başiskele Belediyesi tarafından açılan spor okullarında eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. 7-8 Aralık tarihlerinde Kartepe Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Liselerarası Gençler Güreş Marmara Grup Şampiyonası’nda Başiskele Belediyespor’un spor okullarında güreş branşında eğitim gören Berat Mut kıyasıya mücadele verdi. 92 kiloda mindere çıkan Berat Mut, rakibini mağlup ederek üçüncü oldu ve bronz madalya almaya hak kazandı. Bu sonuçla Berat Mut, 3-7 Ocak tarihlerinde Tokat'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılım hakkı elde etti.