Başiskele Belediyesi tarafından açılan spor okullarında eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. 7-8 Aralık tarihlerinde Kartepe Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Liselerarası Gençler Güreş Marmara Grup Şampiyonası’nda Başiskele Belediyespor’un spor okullarında güreş branşında eğitim gören Berat Mut kıyasıya mücadele verdi. 92 kiloda mindere çıkan Berat Mut, rakibini mağlup ederek üçüncü oldu ve bronz madalya almaya hak kazandı. Bu sonuçla Berat Mut, 3-7 Ocak tarihlerinde Tokat'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılım hakkı elde etti.
- Spor
Güreşçi Berat Mut Türkiye şampiyonasına katılacak
Güreşçi Berat Mut Türkiye şampiyonasına katılacakBaşiskele Belediyesi Spor Okulları’nda güreş eğitimi alan Berat Mut, Liselerarası Gençler Güreş Marmara Grup Şampiyonası’nda 3. olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.