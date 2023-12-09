Korkutucu uyarı: 2024 yılı sıcaklıklarda dönüm noktası olacak

Ne Denir Ki! - Son cümle güzelmiş! Var mı sırada başka bir pandemi? Ardından bir halta yaramayan aşı(!)lar?

Biz hala 5 er tane doğurmaya devam mı edelim? Hala kalite-kantite arasında seçim mi yapalım? Bu nüfusu azaltmanın planını da söylesinler de bilelim ama.