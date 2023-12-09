Korkutucu uyarı: 2024 yılı sıcaklıklarda dönüm noktası olacak

İngiltere meteoroloji kurumu Met Office’in tahminlerine göre gelecek yıl iklim tarihinde endişe verici bir dönüm noktası olacak.
Küresel 1,5°C sınırı Paris Anlaşması'nda belirlendi ve iklim değişikliğinin geri döndürülemez hale gelebileceği nokta olduğuna inanılıyor.
2023 şimdiye kadarki en sıcak yıl olurken, 2024'ün de şimdiden rekor kıracağı tahmin ediliyor.
Met Office, El Niño'yla birlikte iklim değişikliğinin bunaltıcı sıcaklıklara katkıda bulunduğunu söylüyor.
Bilim insanları gelecek yıl sıcaklıkların 1,34°C ila 1,58°C arasında olacağını tahmin ediyor.
2015 yılında ülkeler, küresel sıcaklığın 1,5°C'nin üzerine çıkmasını durdurma konusunda anlaşmıştı. Çünkü bu, iklimin tehlikeli derecede istikrarsız hale gelmeye başladığı nokta olarak kabul ediliyor.
Tahmini yürüten Dr. Nick Dunstone, bunun "iklim tarihinde kesinlikle bir dönüm noktası" olacağını söylüyor.
Met Offfice Profesörü Adam Scaife de "El Niño olayına ek olarak, Kuzey Atlantik ve Güney Okyanusu'nda anormal yüksek sıcaklıklar var ve iklim değişikliğiyle birlikte bu faktörler, yeni küresel sıcaklık aşırılıklarının nedenini oluşturuyor."
"Rekor kıran sıcaklıkların ana nedeni, Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana devam eden insan kaynaklı ısınmadır" dedi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ne Denir Ki! - Son cümle güzelmiş! Var mı sırada başka bir pandemi? Ardından bir halta yaramayan aşı(!)lar?
Biz hala 5 er tane doğurmaya devam mı edelim? Hala kalite-kantite arasında seçim mi yapalım? Bu nüfusu azaltmanın planını da söylesinler de bilelim ama.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.