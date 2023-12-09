Ender Saraç'ın avukatı konuştu! "Çirkin iddialarla tehdit ediyor" diyerek Benan Saraç'a yüklendi

Televizyon programlarıyla tanınan Doktor Ender Saraç'ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bir erkekle duşta çekilen görüntüsü de basına sızan Ender Saraç cephesinden açıklama geldi. Saraç'ın avukatı Altın Mimir, konunun yargıya taşınması gerektiğini ve Benan Saraç'ın yıllardır görüntüler üzerinden kendilerini tehdit ettiğini ileri sürerek "Çocuğunun hayatını mahvetti" diyerek sitem etti.

"KONUYLA İLGİLİ BİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ YOK"

Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak şunları söyledi: " Türkiye Cumhuriyet'in bağımsız mahkemeleri, yargıları vardır. Yargıların yapıldığı yerler de mahkemelerdir. Avukatlar, mesleklerini mahkemelerde icra ederler. Programlara bağlanarak televizyonlarda yargılama yapılmaz. Sizler de yargılama yapma hakkına sahip değilsiniz. Avukatlar savunmalarını mahkemede dile getirir, televizyonda değil. Bu bir boşanma davasının ne yazık ki çocuklara sirayet ettirilen çok acımasız ve çok vahşet içerisinde seyrettiğim bir durumudur. Bir annenin, bir avukatın küçücük bir çocuğun ismini blurlamadan... Neden şu ana kadar verilen bir dilekçe yok? Neden okulun rehberine bir tutana tutturuluyor? Bu gizli bir tutanak olmalı."

"BENAN HANIM, MÜVEKKİLİMİ ÇİRKİN İDDİALARLA TEHDİT EDİYOR, BOYUN EĞMEDİK"

"Biz Benan Hanım'ın avukatı ve kendisiyle görüşmeler yaptık. Bu dünden bugüne gelen bir olay değil. Taleplerini kabul etmedik. Benan Hanım'ın böyle bir derdi olmuş olsaydı bunun için burayı beklemezdi. Ben de anneyim, şüphesi dahi insanın kanını donduran olayı talepleri kabul etmedikten sonra mahkeme yerine sosyal medyadan hukuka aykırı bir şekilde yayınlar yapılarak bir çocuğun hakkı aranmaz. Biz bu savunmalarımızı adliyelerde yapıyor olacağız. Henüz vermiş oldukları bir dilekçe yok. Benan Hanım başından beri müvekkilimi bu son derece çirkin iddialarla tehdit etmektedir. Biz bunun tehditlerine boyun eğmedik. Müvekkilim boyun eğmedi çünkü doğru olmadığını biliyor. Biz yargıya başvurduk, davamızı aslanlar gibi açtık. Dilekçelerimiz verdik, mahkeme gizlilik kararı verdi."

"BENAN HANIM'IN İSTEDİKLERİNİ KABUL ETSEYDİK BUNLARIN HİÇBİRİ OLMAZDI"

"Benan Hanım ve avukatı bu kararı döndürmek için çocuğu kullanıyorlar. Benan Hanım'ın konuşma yasağı var. O çocuğun hayatını mahvetti. O çocuk kaç yaşına gelirse gelsin artık ismi biliniyor ve mağdur. Her tarafın çocuğu koruması gerekiyor. Hadi anne ve baba kafayı yedi ve çocuğu kullanıyor bari siz yapmayın ne olur. Annenin istediklerini kabul etseydik bunların hiçbiri olmayacaktı. Boşanmayı benim müvekkilim istedi. Benan Hanım'ın böyle dertleri varsa neden yıllardır evliliğini devam ettiriyor? Niye boşanma davası açmıyor?"

"HİÇBİR ANNE PARA VE STATÜ İÇİN ÇOCUĞUNUN MARUZ KALDIĞI ŞEYE GÖZ YUMMAZ"

"Hangi anne evladına bunlar yapıldığında boşanma davası açmaz? Yapmayın gözünüzü seveyim. Ülkemizdeki annelerin hepsinin yüreği dağlar, alevler gibidir. Hiçbir anne para, gelecek ve statü için çocuğunun maruz kaldığı bir şeye göz yummaz. 'Ben onun kişiliğini korumaya çalıştım' diyor, hangi anne yapar bunu ya? Annelerin korudukları tek şey çocuklardır. Kocalarının kimliği ya da kişilikleri değildir. Ayıptır. Bu çocuğa yapılanlar yazık. Ben anne ve avukat olarak 3 gündür perişan haldeyim. Benim müvekkilimin evladına karşı böyle bir şey olmuş olsaydı ben bu zaten bu davanın içerisinde olmazdım."

"BENAN HANIM KENDİSİ KONUŞAMADIĞI İÇİN OĞLUNU KULLANDI"

"Benan Hanım'ın avukatı gidip savcıya dilekçe versin önce. Delilini de sunsun. Savcı zaten tutuklar. Avukat Bey müvekkilimin tutuklanması gerektiğini televizyonda değil savcılıktan istesin. Biz hiç izlemedik ama Benan Hanım yıllardır kendisinde kayıtların olduğunu söylüyor. Madem bu kadar kanıtlar varsa neden boşanma davası açmadı? Biz boşanma davasını açtıktan sonra bunlar çıkıyor. Kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıyorlar. Müvekkilimin her şeyi kabul edip istediği her şeyi vermesini bekliyorlar. Benan Hanım ile Ender Bey 3 yıldır ayrı evlerde yaşıyorlar. Kağıt üzerinde olan evliliği bitirmek için talep bizden geldi, onlardan değil. Benan Hanım'ın Ender Bey'in merkezinde hiçbir hissesi yok. Benan Hanım kendisi konuşamadığı için oğlunu kullandı."

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ünlü Doktor Ender Saraç'ın, kendi çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık açıklamasında "Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Hukuki süreç takip edilmektedir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Sık sık televizyon programlarında boy gösteren Doktor Ender Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürülmüştü. Saraç'ın oğlu M. Saraç, 5 Aralık 2023 günü okuldaki rehber öğretmenine mide bulandıran bir iddiadan bahsetmişti. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."

SARAÇ'TAN İLK AÇIKLAMA: İFTİRA OLDUĞUNU KANITLAYACAĞIM

İddiaların ardından ilk kez Haberler.com'a açıklama yapan Dr. Ender Saraç, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı. Ulaştığımız okul yetkilileri ise yasal sürecin devam etmesi nedeniyle konuya ilişkin bilgi veremeyeceklerini belirttiler.

EŞİNİ SUÇLADI

Avukatı aracılığıyla başka bir açıklama daha yapan Saraç, yayınlanan videoların montaj olduğunu belirterek boşanma aşamasındaki eşini suçladı. Yapılan açıklamada "Kamuoyunun takdir edeceği üzere gerçekten böyle bir olay olsaydı hiçbir anne yıllarca bu videoyu uhdesinde tutarak şantaj amaçlı kullanmazdı." ifadelerine yer verildi. Ünlü doktorun eşi Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder, Haberler.com'dan Melis Yaşar'a konuştu. Ender Saraç'ın müvekkili hakkında söylediklerini kabul etmeyen Önder, "Ender Saraç ilerde böyle bir şey yaşanacağını tahmin ettiği için hazırlığını buna göre yaptı." dedi.

"ENDER SARAÇ'IN EŞCİNSEL OLDUĞUNU 2018 YILINDA ÖĞRENDİ"

İşte Yücel Önder'in yaptığı o açıklama; " Benan Saraç, Ender Saraç'ın eşcinsel olduğunu 2018 yılında öğrendi. Ender Bey, müvekkilimin eline ayağına kapanıyor. Müvekkilim de çocuklarım babasız büyümesin diye evliliği devam ettirmeye çalışıyor.

"ENDER SARAÇ, ŞOFÖRÜYLE 20 YAŞINDAN 27 YAŞINA KADAR İLİŞKİ YAŞADI"

Müvekkilim, Ender Bey'in eş cinsel olduğunu öğrenince, Ender Bey'i hal ve hareketlerini yakından incelemeye başlıyor. Ender Bey'in, iş yerinde sürekli eş cinsel erkekleri çalıştırdığını fark ediyor. Ender Bey ayrıca şoförüyle 20 yaşından 27 yaşına kadar eş cinsel ilişki yaşıyor.

"ÇOCUĞUNU 'KOKUYORSUN' DEYİP BANYOYA SOKUYOR"

Sebep yokken çocuğuna 'kokuyorsun' deyip banyoya sokuyor. Çocuk bu durumdan rahatsız oluyor. Benan Saraç ise, Ender Bey'in eş cinsel olduğunu öğrendikten sonra bu olayların normal bir olay olmadığını daha iyi algılamaya başlıyor. Çocuk, babasının tavrını anlayınca aile grubundan bir mesaj atıyor. Babasına diyor ki: 'Sen benim arka tarafıma saatlerce kremler sürmüştün...' Babası bu mesaja cevap vermiyor. Ender Saraç çok akıllı ve kurnaz bir adam. Ender Saraç bu olay üzerine benim müvekkilim hakkında uzaklaştırma kararı aldırıyor, basında 'şizofrendi' gibi yayınlar yaptırıyor."

"ÇOCUK OKULUN REHBERLİK SERVİSİNDEN YARDIM İSTİYOR"

Çocuk artık tacizlere dayanamıyor. Okulun rehberlik servisinden yardım istiyor. Okul bu olayla ilgili harekete geçmedi. Ben de Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım. Onlar da okulu aradı, böylelikle tutanak işleme alınmış oldu. Çocuk korkuyor. Ender Saraç bunları sindirmiş. Ender Saraç, 'Benim Ankara'da dayım var, valiyle beraberim, bakan benim arkadaşım, seni Silivri'ye gönderirim' diyerek aileyi psikolojik baskı altına alıyor."

"DUŞ VİDEOSUNDAKİ KİŞİ ENDER SARAÇ'IN ERKEK SEVGİLİSİ"

Sosyal medyada infial yaratan duş videosuyla ilgili de açıklama yapan avukat Yücel Önder, "Video Ender Saraç'ın erkek sevgilisiyle olan videosu, çocuğuyla bir ilgisi yok. Eşcinsel olduğunu kanıtlamaya yönelik bir görüntü. Elimizdeki verileri yargı mercilerine sunacağız" diye konuştu.

Kaynak: haberler.com