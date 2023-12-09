Bilgi Kültür Okulu kış şenliği gelirini depremzede çocuklar için kullanacak!

Her yıl geleneksel olarak Özel Bilgili Kültür Okulları tarafından düzenlenen Kış Şenliği’nin 8’incisi düzenlendi. Yoğun ilgi ile karşılanan organizasyonda 43 adet stant yer alıyor. Stantlarda el emeği ürünlerin yanı sıra züccaciye, gıda ürünleri, kırtasiye ürünleri, yöresel ürünler, ve yılbaşı hediyeleri de bulunuyor. Ayrıca öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimizin hazırladığı halk oyunları ve dans gösterileri ile sergilenen tiyatro oyunları şenliğe renk kattı. Velilerin yanı sıra çok sayıda yardımsever vatandaştan da ilgi gören organizasyonda toplanan tüm gelir Değerli Okuma Sanatı üyeleri işbirliği ile deprem bölgesinde konteyner kentlerde sürdürülebilir eğitim alanları inşa edilecek.

SAAT 16.00’A KADAR SÜRECEK

Programda ilk olarak konuşan idari Koordinatör Ahmet Yakın: “9 Aralık Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında “8. Geleneksel Kış Şenliğinde” sizlerle buluşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Kocaeli’nin en büyük sosyal sorumluk projesinde, toplumda dezavantajlı grupların yararı için çalışan dernek ve kuruluşlara maddi kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl ki paydaşımız “Okuma Sanatı Topluluğuyla” birlikte şenlikten elde edilecek gelirle 6 Şubat’ta meydana gelen deprem bölgesinde sürdürülebilir eğitim desteği sağlamayı planlıyoruz. İlgili makamlarla yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen yerlere “konteyner çok amaçlı eğitim atölyesi” hedefindeki sosyal sorumluluk projesine katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Kış Şenliğine tüm halkımız davetlidir.

9 YILDIR FARKLI ALANLARDA BAĞIŞLAR TOPLANDI

2015 Yılı LÖSEV yararına 28.000 TL bağış 2016 Yılı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına 37.000 TL bağış 2017 Yılı Down Türkiye Derneği yararına 68.000 TL bağış 2018 Yılı bir dileğim var derneği yararına 83.000 TL bağış. 2019 Yılı Otizm Vakfı yararına 104.000 TL bağış 2021 Yılı SMA hastası bir çocuğumuz yararına 128.000 TL bağış 2022 Yılı Kocaeli Anneleri Derneği yararına 170.000 TL bağış yapıldı. 9 yıldır sizlerle birlikte yüzlerce kalbe dokunmuş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞLANACAK

Bilgili Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir, şenlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Yıllardır yaptığımız şenliğimizin bu sene de 8’incisini düzenliyoruz. Kocaeli’ nin en büyük iyilik hareketi olan şenliğimizde elde edilen tüm gelirler Okuma Sanatı üyeleri işbirliği ile birlikte deprem bölgesindeki konteynerlerde yaşayan çocuklarımız için sürdürülebilir eğitim alanları inşa edilecek. Geçtiğimiz yıl toplanan bağışlarla Kocaeli Anneleri Derneği ile birlikte Derince’de Özel Eğitm Anaokulu yapmıştık. Bu yıl düzenlediğimiz şenliğimizin gelirini duyduğumuz sorumluluk gereği deprem bölgesindeki çocuklarımız için harcamayı uygun gördük.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUMA ALANI YAPILACAK”

Bu etkinlikle elde edeceğimiz gelir ile yapacağımız eğitim alanlarında çocuklarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebilirsek ne mutlu bizlere. Şenliğimizde bizlere destek olan Okuma Sanatı kıymetli üyelerine ve çalışanlarına, emeği geçen velilerimize, iyilikte yarışan gözbebeğimiz öğrencilerimize ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Sene başından beri hep deprem bölgesinde ne yapabiliriz diye düşündük. Son yıllarda yaptığımız tüm bağışları eğitim alanına bağışladık. Deprem bölgesinde kitap okuyabileceklerdi ders çalışabilecekleri bir eğitim alanı yapmak istiyoruz. Güzel bir proje olacak.

“99 DEVLET KÜTÜPHANESİNİN KURULMASINA VESİLE OLDUK”

Okuma Sanatı Kulübü Başkanı Tülay Yanıkoğlu Yazıcı: “Okuma Sanatı Kulübü olarak kitap toplayarak 99 devlet kütüphanesinin kurulmasına vesile olduk. Kocaeli’de yıllardır eğitim alanında çalışmalara imza atan Kültür Okullarına çok teşekkür ederiz.”