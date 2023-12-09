Starbucks protestosunda polise tokat

İsrail'in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılara tüm dünyada tepkiler sürüyor. Türkiye'de de bazı vatandaşlar özellikle Starbucks şubelerini hedef alarak İsrail saldırılarını çeşitli eylemlerle protesto ediyor. Son olarak Niğde’de bir kişi İsrail'i Starbucks şubesine giderek oradaki müşteri ve çalışanlara hakaret ederek küfürler yağdırdı.

"HERKESİN KENDİ İRADESİ"

Müşterilerin de karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından müşterilere hakaretler savuran kişi sakinleştirilmeye çalışıldı. Protestocuya bir vatandaş "Kadına el kaldıramazsın. Herkesin kendi özgür iradesi. Sen burada kimi suçlayabilirsin" diyerek şahsı dışarı çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Protestocu kişi dışarıda polisle konuştuğu sırada bir anda polise tokat attı. Polisin de karşılık vermesi üzerine saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YUMURTA FIRLATMIŞLARDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Adana'daki bir AVM'de bulunan Starbucks şubesine bir grup tarafından yumurta fırlatılmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ