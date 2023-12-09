TALUS'TAN ESNAF ZİYARETİ

Çınarlı Camii’nde Cuma Namazı ile başlayan program çarşı esnafı ziyareti ile devam etti.Talus Çınarlı mevkii ve Kapanönü esnaflarını ziyaret ederek esnaflarla istişarelerde bulunup sorunlarını dinledi, sadece seçim zamanı değil her dönem vatandaşlarla beraber olduğunu söyleyen Talus şöyle konuştu “ AK Parti teşkilatları olarak Mahallelerimizden İl teşkilatımıza, Kadın Kollarımızdan Gençlik Kollarımıza sürekli sahada olmaya gayret ediyoruz, yeri geldiğinde ev ziyaretleriyle, yeri geldiğinde esnaf ziyaretlerimizle siz vatandaşlarımızla olan bağımızı sıkı tutmaya çalışıyoruz, bizi başarılı yapan en büyük şey de işte bu sizinle kurduğumuz samimi ve gönülden kurulan bağdır” dedi.

Talus’a esnaf ziyaretlerinde AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker, İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar ve İzmit Belediyesi Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş eşlik etti.

Cumhur İttifakında Saflar Sıkı Tutuluyor

Talus esnaf ziyaretleri sonrası yakın zamanda kongrelerini yapan Hüda Par İl Başkanı İbrahim Yolcu ve Yönetimini, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve Yönetimini ziyaret ederek tebrik etti.

Ziyaretleri sırasında kendisine İl Yöneticilerinin eşlik ettiği Talus birlik be beraberli mesajı verdi, “ Türkiye Yüzyılını beraber inşaa edeceğimiz, yerli ve milli olma noktasında iş birliği yaptığımız her Cumhur İttifakı ortağımız ile bir ve beraberiz, inşaallah bu süreçte de hem yerelde, hem de genelde Türkiye menfaatleri uğruna birlikte çalışacak ve yine Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyen taraf olacağız” dedi.