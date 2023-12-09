09 Ara 2023 - 14:42- Siyaset G:

Devlet Bahçeli'den Saffet Sancaklı'ya sert sözler: '3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın "Kocaeli’de 13 adayın 13’ü de AK Parti’den olursa ben Kocaeli’ye gelmeyeceğim" sözleri üzerine sert bir yorumda bulundu.
Devlet Bahçeli'den Saffet Sancaklı'ya sert sözler: '3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?' mask

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Bahçeli'ye "MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın 'Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yönetildi.

Bahçeli bunun üzerine Sancaklı için "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimini ağırlayan Saffet Sancaklı, yerel seçimle ilgili gelen bir soru üzerine dikkat çeken bir çıkışta bulundu. AKP'nin eski milletvekillerinden, yeni dönemde MKYK’ye giren İlyas Şeker’in geçen seçim döneminde yaptığı “Ne gerek var. Belediyeleri birlikte yöneteceğiz” sözlerini hatırlatan Sancaklı, o dönem o sözleri anlayışla karşıladıklarının altını çizerken şöyle devam etti:

"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Halbuki 1000 oyla, 800 oyla kazanılan belediyeler var. Demek ki MHP’nin burada katkısı var, artısı var. Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Bekliyoruz. Süreç nasıl olacak, bakacağız. Bizim arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben onlara gerekli bilgileri de verdim. Birkaç güne kadar çalışma bitecek. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi şayet Kocaeli’de 13 adayın 13’ü de AK Parti’den olursa ben Kocaeli’ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim.”

Kaynak: cumhuriyet

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09 Ara 2023 - 14:42 - Siyaset

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Yorumlar

(7)
07

Osmann - Kocaeli MEHAPE teşkilatına çok üzülüyorum, bu sene de belediye başkanlığı seçimleri hayal olacak. Bundan sonra MEHAPE bitmiş iktidar yalaması olmuştur, çocuk gibi bu sene Kocaeli Belediye başkanlığı seçimlerinde yoksunuz diyorlar bizimkilerde tamam diyor, iskeletsiz herifler.

Saffet vekilim davamızı devam ettiriyor ama Bahçeli yalamalık yapacakya son sözünü söylemiş,

Benim ve beklentisi olmayan için MEHAPE bitmiştir hadi Allah'ın selameti üzerinize olsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 16:44
06

M.Murtaza Yekayak - 45-50 Yıllık MHP den sırf Bahçeli ve çevresindeki avandalımlar yüzünden vaz geçtim. Oy vermiyorum son 3-4 seçimdir asla oy vermediğim için futbolcu vekil bemim oyumu çar çur edemez. Taki Bahçeli partinin başından ayrılana kadarda oy vermeyeceğim. Eski MHP Ülkücüler o günlere geri dönecek inşallah

Ne Mutlu Türküm Diyene!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 16:42
04

Adnan - Saffetin pili bitti. Gelecek seçimlerde olmayacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 16:30
03

İzmi̇tli̇ - Saffet,Kocaeliye geldinde ne oldu.bom boş bir mv sin.düş artık yakamızdan.git ist gaziosmanpasadan seçil seçilebilirsen.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 16:23
02

kartepeli - SAYIN BAHÇELİ KOCAELİ EVLATALRINA SAHİP ÇIKAR. KOCAELİ Lİ MHP LİLERİ YOK SAYMAYIN AKP NİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ.

Yanıtla . 8Beğen . 4Beğenme 09 Aralık 15:10
05

Karavana - @kartepeli 02 nolu yoruma cevabı: yoksunu olsaydınız aday çıkarırdınız iyi parti gibi sizde dik durunda parti olduğunuzu görelim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 16:31
01

Ahmet - Saffet doğru söylüyor da inşallah söylediklerinin arkasında durup yarın seçimlerde kıvırmaz.

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 09 Aralık 14:56
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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