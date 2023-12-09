MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.
Bahçeli'ye "MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın 'Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yönetildi.
Bahçeli bunun üzerine Sancaklı için "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimini ağırlayan Saffet Sancaklı, yerel seçimle ilgili gelen bir soru üzerine dikkat çeken bir çıkışta bulundu. AKP'nin eski milletvekillerinden, yeni dönemde MKYK’ye giren İlyas Şeker’in geçen seçim döneminde yaptığı “Ne gerek var. Belediyeleri birlikte yöneteceğiz” sözlerini hatırlatan Sancaklı, o dönem o sözleri anlayışla karşıladıklarının altını çizerken şöyle devam etti:
"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Halbuki 1000 oyla, 800 oyla kazanılan belediyeler var. Demek ki MHP’nin burada katkısı var, artısı var. Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Bekliyoruz. Süreç nasıl olacak, bakacağız. Bizim arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben onlara gerekli bilgileri de verdim. Birkaç güne kadar çalışma bitecek. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi şayet Kocaeli’de 13 adayın 13’ü de AK Parti’den olursa ben Kocaeli’ye gelmeyeceğim, seçim çalışmalarına destek vermeyeceğim.”
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Osmann - Kocaeli MEHAPE teşkilatına çok üzülüyorum, bu sene de belediye başkanlığı seçimleri hayal olacak. Bundan sonra MEHAPE bitmiş iktidar yalaması olmuştur, çocuk gibi bu sene Kocaeli Belediye başkanlığı seçimlerinde yoksunuz diyorlar bizimkilerde tamam diyor, iskeletsiz herifler.
Saffet vekilim davamızı devam ettiriyor ama Bahçeli yalamalık yapacakya son sözünü söylemiş,
Benim ve beklentisi olmayan için MEHAPE bitmiştir hadi Allah'ın selameti üzerinize olsun.
M.Murtaza Yekayak - 45-50 Yıllık MHP den sırf Bahçeli ve çevresindeki avandalımlar yüzünden vaz geçtim. Oy vermiyorum son 3-4 seçimdir asla oy vermediğim için futbolcu vekil bemim oyumu çar çur edemez. Taki Bahçeli partinin başından ayrılana kadarda oy vermeyeceğim. Eski MHP Ülkücüler o günlere geri dönecek inşallah
Ne Mutlu Türküm Diyene!
Adnan - Saffetin pili bitti. Gelecek seçimlerde olmayacak.
İzmi̇tli̇ - Saffet,Kocaeliye geldinde ne oldu.bom boş bir mv sin.düş artık yakamızdan.git ist gaziosmanpasadan seçil seçilebilirsen.
kartepeli - SAYIN BAHÇELİ KOCAELİ EVLATALRINA SAHİP ÇIKAR. KOCAELİ Lİ MHP LİLERİ YOK SAYMAYIN AKP NİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ.
Karavana - yoksunu olsaydınız aday çıkarırdınız iyi parti gibi sizde dik durunda parti olduğunuzu görelim
Ahmet - Saffet doğru söylüyor da inşallah söylediklerinin arkasında durup yarın seçimlerde kıvırmaz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.