ŞEKER EKLENEN GIDALARIN TÜKETİLMESİ BÖBREK TAŞI RİSKİNİ ARTIRABİLİR

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Nurçin Çağlar sizin için çevirdi.

“Şekerin fazla tüketilmesi kilo alımı, obezite, kalp hastalığı ve diyabete yol açabilir. Yeni bir çalışma bir başka zararı daha olduğunu gösteriyor; böbrek taşı riskini de artırıyor.

Yiyeceklerin lezzetlerini artırmak ve raf ömürlerini uzatmak amacıyla şeker ve tatlandırıcılar ekleniyor.

Bu yeni çalışmada araştırmacılar NHANES çalışması katılımcılarından böbrek taşı geçmişi olan 28.303 kişinin şeker eklenmiş gıda tüketimlerini analiz etmişler.

Günlük enerjilerinin %25’ten fazlasını şeker ilaveli gıdalardan alanlarda böbrek taşı oluşması riski, enerjisinin %5’ten azını şeker ilaveli gıdalardan alanlara göre %88 daha yüksek bulunmuş.

Araştırmacı Shan Yin bu çalışmanın şeker ile böbrek taşı arasında bağlantı olduğunu gösteren ilk çalışma olduğunu belirtiyor ve böbrek taşını önlemek için şeker alımını azaltmanın işe yarayacağını, bu konuda daha ileri çalışmalar yapılması gerektiğini ekliyor.

Böbrek taşını önlemek için yapılması yararlı olanlar:

1- Susuz kalmayın.

Bol miktarda su için ki susuz kalmayın.

2- Kalsiyumdan zengin gıdalar yiyin.

Böbrek taşlarının çoğu düşük kalsiyumlu beslenme sonucu oluşan kalsiyum oksalat taşlarıdır.

3- İşlenmiş gıdalardan uzak durun.

İşlenmiş gıdalar fazlaca sodyum içerir, bu da böbrek taşı riskini artırır. Riski azaltmak için tuz alımını ve işlenmiş gıda tüketimini sınırlandırın.

4- Hayvansal protein alımını azaltın.

Hayvansal proteinden zengin beslenme idrardaki asidite düzeyini yükseltir. Bu da ürik asit oluşumuna ve kalsiyum oksalat taşlarına yol açar.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.medicaldaily.com/added-sugars-diet-may-elevate-risk-developing-kidney-stone-know-ways-prevent-condition-470626