Mustafa Küpçü: "Belediye başkanları seçilince kendini patron zannediyor"

CHP'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Heyet görüşmelerden önce CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.
BUGÜN SON GÜN
Basın açıklamasının ardından önce ilçe başkanları ile görüşen heyet ardından ilçe belediye başkan adayları ile görüşüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 2 gün boyunca görüşmeleri gerçekleştirecek. İlk gün kentin doğu yakasında görüşmelerini yapan heyet bugün Gebze'de batı yakasının adayları ile görüş
PARTİLİ ÜYELER ADAM YERİNE KONMAK İSTİYOR
Heyetle dün görüşen CHP eski İl Başkanı Mustafa Küpçü belediye başkan adayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Küpçü " Üyeler bu sefer kendi tercihlerini belirlemeliler. Ön seçim veyahut kanaat önderlerinin fikri alınmalı. Partili üyeler adam yerine konmak istiyor. Onun ötesinde ne yapacakları adaylara sorulmalı. Adayların ağırlıkları tespit edilmeli. Belediye başkanı olmak istiyorlar ama ne yapacaklar, ne projeleri var.
ÖRGÜTE HAKİM OLMAYA ÇALIŞMAYACAK
Belediye başkanlığı basit bir olay değil. Belediye başkanları seçilince kendini patron zannediyor. Örgütün görevlisidir. Halkın belediye başkanıdır ancak örgüte de hakim olmaya çalışmayacak. Herkes işini yapacak. Parti rozetini çıkarıp vatandaşa hizmet edecek ama örgüte de hakim olmak istemeyecek"dedi.
ÜYELER EMEK VERİYOR
Adaylarla ilgili olarak Küpçü" Adayların ağırlığını gelen vekiller belirlesin uygun olan neyse onlar olsun. Parti tabanına da sorsunlar. Üyeler emek veriyor ve bana bir şey sorulmuyor diyorlar." ifadelerini kullandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karavana - secim sürecinde kapı kapı oy dilenenler secimden sonra kendini kral zannediyor benden kimseye oy yok
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.