Mustafa Küpçü: "Belediye başkanları seçilince kendini patron zannediyor"

CHP'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Heyet görüşmelerden önce CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

BUGÜN SON GÜN

Basın açıklamasının ardından önce ilçe başkanları ile görüşen heyet ardından ilçe belediye başkan adayları ile görüşüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 2 gün boyunca görüşmeleri gerçekleştirecek. İlk gün kentin doğu yakasında görüşmelerini yapan heyet bugün Gebze'de batı yakasının adayları ile görüş

PARTİLİ ÜYELER ADAM YERİNE KONMAK İSTİYOR

Heyetle dün görüşen CHP eski İl Başkanı Mustafa Küpçü belediye başkan adayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Küpçü " Üyeler bu sefer kendi tercihlerini belirlemeliler. Ön seçim veyahut kanaat önderlerinin fikri alınmalı. Partili üyeler adam yerine konmak istiyor. Onun ötesinde ne yapacakları adaylara sorulmalı. Adayların ağırlıkları tespit edilmeli. Belediye başkanı olmak istiyorlar ama ne yapacaklar, ne projeleri var.

ÖRGÜTE HAKİM OLMAYA ÇALIŞMAYACAK

Belediye başkanlığı basit bir olay değil. Belediye başkanları seçilince kendini patron zannediyor. Örgütün görevlisidir. Halkın belediye başkanıdır ancak örgüte de hakim olmaya çalışmayacak. Herkes işini yapacak. Parti rozetini çıkarıp vatandaşa hizmet edecek ama örgüte de hakim olmak istemeyecek"dedi.

ÜYELER EMEK VERİYOR

Adaylarla ilgili olarak Küpçü" Adayların ağırlığını gelen vekiller belirlesin uygun olan neyse onlar olsun. Parti tabanına da sorsunlar. Üyeler emek veriyor ve bana bir şey sorulmuyor diyorlar." ifadelerini kullandı