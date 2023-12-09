İç sahada yokuz dışarıda çokuz 0-3

Ümraniye’ye iç sahada 3-0 yenilerek şok yaşayan Kocaelispor, Trendyol 1.Lig’de az önce sona eren maçta Bandırma gibi son derece zorlu deplasmanda 3-0 kazandı. Goller Amaral, Tanke ve Barış Alıcı’dan geldi. 74.dakikada Tanke ağır bir kararla direkt kırmızı kart gördü ve iki maç ceza alma durumuyla karşı karşıya kaldı. Bodrum ve Sakarya maçlarından önce böyle bir kart çıkması düşündürücüydü… Tanke ilk yarıyı kapatacak. Pazar günü Bodrum gelecek, bir sonraki hafta cumartesi Sakarya’ya gideceğiz ve ilk yarı sona erecek.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kağan Çalışır

Bandırmaspor: Loannis Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Emirhan Aydoğan dk. 46), Metehan Mimaroğlu (Sokou dk. 62), Marc jezefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Doğan Can Davas dk. 71), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Kadem Harris dk. 40) Taha Batuhan Yayıkcı

Yedekler: Akın Alkan, Mustafa Saymak, Yusuf Erdem Gümüş, Sitoe, Mücahit Albayrak, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Emre Gültekin dk. 70), Santos Candeias, Atilla Turan, Mert Çölgeçen (Kouakou dk. 85), Mehmet Yılmaz (Yusuf Abdioğlu dk. 83), Reis Amaral (Cem Ekinci dk. 62), Burak Öksüz, (Barış Alıcı dk. 71), Silva Souza

Yedekler: Harun Tekin, Alihan, Kubalas, Onur Atasayar, Emre Nefiz, Bedirhan Yıldız, Yusuf Emre Gültekin

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Amaral (dk. 20), Tanque (dk. 33), Barış Alıcı (dk. 51) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Silva Souza (dk. 75) (Kocaelispor)

Sarı kart: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı...

Kaygan zemin takımı zorluyor... Zemin berbat... Sürekli yağış çizgileri kapattı ve yeniden çizildi.

4. dakikada Kocaelispor atağında Amaral içeriye kesti, kimse dokunamadı. Taha Batuhan uzaklaştırdı.

8. Dakikada Taha Batuhan Yayıkçı, Tanke'nin direkt kafasına yükselip vurdu, kendisi de sakatlandı.

ERTUĞRUL SAĞLAM VE YEDEK OYUNCULAR ADETA ÇILGINA DÖNDÜ!

11. dakikada Levent 20 metreden vurdu, Gökhan kontrol etti.

Aynı dakikada Cisse vurdu, dışarı attı...

İlk 15 dakika geride kalırken, Bandırma daha çok pozisyon buldu.

16. dakikada sağdan Mehmet Yılmaz ortaladı, ceza alanında kimse yoktu.

18. dakikada Barış soldan ceza sahasına girerken resmen indirildi. Hakem oralı bile olmadı...

GOOOOOOL!!!

20. DAKİKADA Amaral attı... 0-1

Candeias mükemmel bir ara pası verdi bir anda Amaral kaleciyle marşı karşıya geldi, yerden düzgün vuruşla ağları havalandırdı.

30. dakikada Metehan vurdu, kalecide kaldı.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!

33. dakikada Amaral pası verdi, Tanke 20 metreden düzgün vurdu 0-2...

44. dakikada Amaral Candeias'a al da at dedi, Candeias inanılmaz şekilde kaleciye nişanladı.

45. dakikada Kadem Harris soldan girdi içeri kesti, Mehmet Yılmaz dokundu, kornere çıktı.

Maça 3 dakika ilave edildi.

45 artı 3'te barış köşeye plaseyi yaptı, kaleci son anda kornere çeldi.

Sahanın yıldızlarından Mert sakatlık geçirdi.

İlk yarı 0-2 üstünlüğümüzle sona erdi.

Mulumba çıktı, Emirhan girdi. 2.yarı başladı...

46. dakikada sahanın yıldızı Amaral sakatlık geçirdi.

Harris ayak bileğine bilerek bastı kart görmedi.

Bandırma sert oynamaya başladı.

50. dakikada Levent ortaladı Cisse yakın direkte kafayı dokundu, avuta attı.



51. dakikada bu kez Tanke sakatlık geçirdi.



GOOOOOOOOOL!!!!!! 0-3

52. dakikada Harris'in resmen al da at dediği hatalı pasta Barış Alıcı golümüzü attı... Asist Harrise yazıldı.: 0-3.

62. dakikada Sahanın yıldızı Amaral çıktı Cem girdi

68. dakikada Souku'dan mükemmel bir şut geldi Gökhan mükemmel kurtardı.

70. dakikada Fofana ve Yusuf Emre girdi. Barış ve Yusuf Cihat çıktı.

75. dakikada Tanke Taha Batuhan'ın ensesine vurdu, direkt kırmızı kart gördü. Karar ağırdı, Tanke pozisyon gereği ayağını kaldırmıştı. Tanke haklı olarak itiraz etti. Hakem pozisyonu izlemeye gerek görmedi.

Bandırma'da yedek kulübesine kırmızı kart çıktı.

84. dakika Yusuf Abdioğlu ve Couacou girdi, Mert ve Mehmet Yılmaz çıktı.

Maça 5 dakika ilave edildi.

90 artı 4'te Gökhan yüzde yüz golü önledi.