LDP Genel Sekreter Yardımcısı Serhan Orhunsun, LDP İlçe Başkanı Yiğit Atik, LDP İlçe Yöneticisi Muharrem Yavuz, İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, yerel seçimlerde Körfez IYI Parti Teşkilatını destekleyecekleri duyurdular. Partiden yapılan açıklamada "İl ve ilçe teşkilatlarına, üyelerine sonsuz teşekkür ediyoruz." denildi.
09 Ara 2023 - 15:38- Siyaset Güncelleme:
Körfez IYI Parti'ye LDP Desteği
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09 Ara 2023 - 15:38 - Siyaset Yazdır
Muhabir İrem Güler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hasan - LDP nin körfezde kaç oyu var bi zahmet onuda açıklasalar? bu LDP Tabela partisi iyi partide bu kafayla Tabela partisi olur.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.