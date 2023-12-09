09 Ara 2023 - 15:38- Siyaset G:

Körfez IYI Parti'ye LDP Desteği

İREM GÜLER
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Körfez IYI Parti'ye LDP Desteği mask
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LDP Genel Sekreter Yardımcısı Serhan Orhunsun, LDP İlçe Başkanı Yiğit Atik, LDP İlçe Yöneticisi Muharrem Yavuz, İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, yerel seçimlerde Körfez IYI Parti Teşkilatını destekleyecekleri duyurdular. Partiden yapılan açıklamada "İl ve ilçe teşkilatlarına, üyelerine sonsuz teşekkür ediyoruz." denildi.
# iyi parti körfez, ldp

09 Ara 2023 - 15:38 - Siyaset

Muhabir  İrem Güler

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Hasan - LDP nin körfezde kaç oyu var bi zahmet onuda açıklasalar? bu LDP Tabela partisi iyi partide bu kafayla Tabela partisi olur.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 15:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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