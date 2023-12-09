09 Ara 2023 - 15:41- Asayiş G:

Kocaeli'de FETÖ üyeliğinden hükümlü eski emniyet müdürü yakalandı

Kocaeli'de, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalanıp cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de FETÖ üyeliğinden hükümlü eski emniyet müdürü yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye ilişkin hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Çalışma sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan A.C. Başiskele ilçesinde yakalandı.Meslekten ihraç edilmiş 1. sınıf emniyet müdürü olan A.C, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
# FETÖ, ceza, Başiskele

09 Ara 2023 - 15:41 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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