İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye ilişkin hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Çalışma sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan A.C. Başiskele ilçesinde yakalandı.Meslekten ihraç edilmiş 1. sınıf emniyet müdürü olan A.C, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
09 Ara 2023 - 15:41- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de FETÖ üyeliğinden hükümlü eski emniyet müdürü yakalandı
Kocaeli'de, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalanıp cezaevine konuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.