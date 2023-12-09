- Asayiş

Hürriyet vefat eden İzmit Belediyesi personeli Fidan İlhan Köy’ün ailesinin acısını paylaştı

Başkan Hürriyet, geçtiğimiz gün vefat eden İzmit Belediyesi personeli Fidan İlhan Köy’ün cenaze törenine katılarak acılı aileye taziye dileklerini iletti 

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Hürriyet vefat eden İzmit Belediyesi personeli Fidan İlhan Köy’ün ailesinin acısını paylaştı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Uzun yıllardır İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan, belediyede ve çevresinde güler yüzlülüğüyle tanınan Fidan İlhan Köy geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Vefatı büyük üzüntü yaratan Fidan İlhan Köy’ ün cenaze töreni Derince’de bulunan Hicret Camii’nde gerçekleştirildi. Öğle namazını müteakiben gerçekleştirilen törene katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet acılı aileye üzüntüsünü dile getirerek baş sağlığı dileklerini ifade etti
# İzmit belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fidan İlhan Köy, büyük, Fatma Kaplan Hürriyet

09 Ara 2023 - 15:53 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.214.112 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL