Uzun yıllardır İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan, belediyede ve çevresinde güler yüzlülüğüyle tanınan Fidan İlhan Köy geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Vefatı büyük üzüntü yaratan Fidan İlhan Köy’ ün cenaze töreni Derince’de bulunan Hicret Camii’nde gerçekleştirildi. Öğle namazını müteakiben gerçekleştirilen törene katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet acılı aileye üzüntüsünü dile getirerek baş sağlığı dileklerini ifade etti
- Asayiş
Hürriyet vefat eden İzmit Belediyesi personeli Fidan İlhan Köy’ün ailesinin acısını paylaştı
Başkan Hürriyet, geçtiğimiz gün vefat eden İzmit Belediyesi personeli Fidan İlhan Köy’ün cenaze törenine katılarak acılı aileye taziye dileklerini iletti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.