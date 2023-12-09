Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 1 - Tuzlaspor: 1

Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan Üzeyir'in ortasında ceza sahası içinde Celutska'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
64. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Kenan Özer’in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0
77. dakikada çalımlarla sahasına giren Kenan Özer’in şutunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.
90+5. dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Ahmethan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal
Bodrum FK: Diogo, Celutska, Süleyman (Omar İmeri dk. 46), Samet, Kenan (Haqi dk. 87) Üzeyir, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Muhammed dk. 73), Celal (Pedro dk. 58), Burak
Yedekler: Bahri, Erkan, Ali Eren, Aldair, Adem, Halil İbrahim
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Tuzlaspor: Ferhat, Awuku (Mayingila dk. 78), Bakhtiyar, Segun, Muhammed (Hikmet dk. 80), Mahamadou, Mel William (Abdoulaye dk. 80), Gökhan Akkan, Mehmet, Sekou (Ahmethan dk. 89), Sadık
Yedekler: Hurşit, Selim, Aminu, Samet, Halef, Çağrı
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Kenan (dk. 64) (Bodrum FK), Ahmethan (90+5) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Omar İmeri (Bodrum FK) Awuku, Mayingila, Gökhan Akkan (Tuzlaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.