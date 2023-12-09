Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)
52. dakikada Levent Mercan’ın sol kanattan ortasında arka direkte topu alan Güven Yalçın’ın kafa vuruşumda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Güray Vural dk. 65), Erdal Rakip, Saric (Van De Streek dk. 86), Jehezkel (Naldo dk. 65), Bytyqi (Kaluzinski dk. 46), Safuri (Ufuk Akyol dk. 46) Buksa
Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Holtmann, Ege Bilsel, Asombalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Feghouli (Sturaro dk. 84), Mendes (Lasagna dk. 85), Shukorov (Rohden dk. 46), Eysseric (Nazım Sangare dk. 70), Can Keleş (Serdar Dursun dk. 70), Güven Yalçın
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Lawrence Nicholas, Salih Dursun, Flavio
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Goller: Veysel Sarı (dk. 7), Buksa (dk. 13) (Antalyaspor), Güven Yalçın (dk. 42) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Erdal Rakip (dk.45+3) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Shukurov, Güven, Levent, Biraschi, Rohden, Ceccherini, Sturaro (Fatih Karagümrük), Veysel, Jehezkel, Ataberk, Adam Buksa (Antalyaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.