DARICA BELEDİYE BAŞKANI MUZAFFER BIYIK, GÖREV SÜRESİ BOYUNCA YAPTIĞI ÇALIŞMALARI ANLATTI

Göreve geldiği günden bugüne ‘Darıca için canla başla’ sloganıyla söz verdiği birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 4.5 yılda yapılan eser ve hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Söz verdik birlikte başardık” tanıtım toplantısına AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Eski İl Başkanı Mahmut Civelek, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür Merkezi tıklım tıklım dolarken kokteyl alanına da sinevizyon kuruldu.

YAMAN: “BELEDİYELERİMİZ ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPTI”

Programın açılış konuşmasını AKP Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptı. AK Parti belediyelerinin çok güzel işler yaptığını belirten Yaman, “Bizim derdimiz sevdamız bu aziz milletimiz. Bizim tek derdimiz sizlerin daha iyi şartlarda yaşamanız. Darıca’da da Kocaelin’de de belediyelerimiz çok güzel hizmetler yaptılar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Darıca Belediye Başkanımız da 4.5 yılda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ekibiyle birlikte gecesini gündüzüne kattı. Ben aziz vatandaşlarımız adına Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN BIYIK ESER VE HİZMETLERİ ANLATTI

Ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahneye çıkarak görev süresi boyunca yapılan eser ve hizmetleri slayt eşliğinde kamuoyu ile paylaştı. Beyanname dışında da birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, verdiği sözleri yerine getirmek için gece gündüz canla başla çalıştıklarını söyledi ve “Bugüne kadar ilçemize çok önemli eserler kazandırdık. Beyannamenizin yaklaşık yüzde 92’sini tamamlayarak verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz projelerin yanı sıra beyannamede olmamasına rağmen günümüzün ihtiyaçları karşısında ve vatandaşlarımızdan gelen talepler ile birlikte farklı birçok projeyi de ilçemize kazandırdık” dedi.

YAPILAN PROJELERİ SUNUM EŞLİĞİNDE ANLATTI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi: “Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğümüz ile birlikte Darıca’nın altyapı sorununa çare üretmek yaklaşık 275 Milyon TL altyapı yatırımı yapıyoruz. Darıca Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İSU tarafından nüfusu sürekli artan Darıca’nın düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için Sancaktepe mevkiinde, 19 bin m3 kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi.

DARICA MİLLET BAHÇESİ

Yaklaşık 960 dönüm alan üzerinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz Millet Bahçesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, kumsalı, çocuk oyun köyü, hobbit evleri ve sosyal donatı alanlarıyla bölgemizin cazibe merkezi oldu.

MİLLET BAHÇESİ 3. ETAP

Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesi kapsamında 180 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi ve 3 bin 230 metrekarelik alanda ise Millet Kıraathanesi ve meydanı inşa edilecek. Ayrıca bu alan içerisinde yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, Gülistan ev oturma alanları olacak. Kütüphane ile birlikte 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları inşa edilecek.

PRESTİJ CADDE UYGULAMALARI

Altyapı yenileme projesi kapsamında birçok caddede başlayan çalışmalar kısa sürede tamamlandı. Üstyapı çalışmalarının da tamamlandığı caddeler Prestij Caddesi uygulaması ile birlikte modern bir görünüme kavuştu.

ULAŞIM KONFORUNU ARTTIRDIK

Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçe genelinde özellikle ana caddelerde yaya güvenliği ve ulaşım konforu için yolları ve kaldırımları yeniliyoruz. Işıklandırması ve yol çizgileri ile daha modern bir görünüme kavuşan yollar ile ulaşım kalitesini de arttırıyoruz.

ÇÖPLERİ YER ALTINA ALDIK

Prestij Cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarını yer altına alıyoruz. İlk etapta Aşıroğlu Caddesi’nde başlayan uygulama ile çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışması Darıca merkezde devam etti.

DARICA HİZMET KOMPLEKSİ

Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliğinde inşa ettiğimiz Darıca Hizmet Kompleksi, büyük bir ihtiyacı giderdi. İçerisinde Taziye evi, aş evi, Engellilere yönelik hizmet verecek Engelliler Sosyal Faaliyet Merkezi, Kızılay Hizmet Binası, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonlarının yer aldığı proje adeta bir yaşam merkezi olacak

DARICA KAPALI PAZAR

Darıca merkezde yapımı tamamlanan Kapalı Pazar alanını vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Çok amaçlı olarak hizmet veren Kapalı Pazar alanı aynı zamanda ilçemizdeki etkinliklerin de yeni adresi oldu. Aynı zamanda sağlık ocağı da Kapalı Pazar’daki yerine taşınarak hizmet vermeye başladı.

EMEK MAHALLESİ KAPALI PAZAR

Emek Mahallesi’nde 3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Kapalı Semt Pazarı; 2 bin 600 metrekarelik otopark, 600 metrekarelik 7 derslikli KİGEM binası ve modern kesimhane alanı ile birlikte Darıca’nın yeni sosyal yaşam projelerinden biri olacak.

BALYANOZ KOYU 2. ETAP

Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda ikinci etap çalışmalarımızı tamamladık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız çalışma ile Bayramoğlu’nda yeni bir sahil parkı inşa ettik. Bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olan Balyanoz Koyu toplamda 3 bin 128 metre uzunluğa sahip.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Darıca’da geniş çaplı bir kentsel dönüşüm için çalışma başlattık ve Emek Mahallesi’nden start verdik. 256 Evler bölgesinde tamamladığımız ve tapuları teslim ettiğimiz toplam 329 dairelik projenin ardından diğer mahallelerde de kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceğiz.

SOSYAL TESİSLERİ YENİLEDİK

Söz verdiğimiz gibi sosyal tesislerimizdeki fiyatları yarı yarıya indirdik. Sosyal tesislerimizi ilçemize yakışan modern mekanlar haline getirmek için yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Darıca sahilde bulunan Deniz Köşkü, Seyir Köşkü, Teras Kafe ve Dudayev Kafe’yi yeniledik.

YENİ SOSYAL TESİSLER

Sosyal tesislerimize yenilerini eklemek için çalışma yaptık. Bayramoğlu Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesis ihtiyacını gidermek için Balyanoz Kafe’yi hizmete açtık. Metro inşaatı nedeniyle kapanan Hilal Kafe’yi de yeni yere taşıyarak modern bir kafeyi daha ilçemize kazandırdık. Kale Parkı da yenileyerek Müstesna sosyal tesisini hizmete açtık.

DARICA BALIKÇISI

İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve vatandaşlarımızın beklentisi olan balık restoranı için çalışma yaparak Darıca Balıkçısı’nı hizmete açtık. Artık vatandaşlarımız başka ilçelere gitmeden deniz kenarında uygun fiyata balık yiyebiliyorlar.

MEMLEKETE ÜCRETSİZ CENAZE NAKİL HİZMETİ

Vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet etmek belediye olarak görevimiz. Göreve gelir gelmez cenaze nakil hizmetini başlatarak cenazesini memlekete götürmek isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz araç tahsis ediyoruz.

PARK SAYIMIZI 134’E YÜKSELTTİK

Daha yeşil bir Darıca anlayışıyla ilçemizdeki park sayılarını ve yeşil alan miktarlarını arttırdık. Bir yandan mevcut parklarda yenileme çalışmaları yaparken bir yandan da ilçemize 41 adet yeni park kazandırarak park sayımızı 134'e yükselttik.

ÇINARALTI MEYDANI YENİLENDİ

İlçemizin simgesi olan Tarihi Çınaraltı Meydanı’nda yenileme çalışması yaparak çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mimari yapısıyla Darıca’ya yakışan modern bir meydan inşa ettik. Kent mobilyaları ve bitki çeşitleriyle renklendirilen Çınaraltı Meydanı, Darıcalıların huzur bulacağı bir mekan haline geldi.

YENİ YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI

Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Millet Bahçesi içerisinde yeni yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturduk. Aynı şekilde Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda da yeni yürüyüş ve bisiklet yolları inşa ediyoruz. Darıca genelinde devam eden çalışmalar kapsamında bisiklet yolları arttırılacak.

DİJİTAL KÜTÜPHANE

Herkes dilediği her zaman kitap okuyabilsin diye dijital kütüphane uygulamasını hayata geçirdik. Yaklaşık 30 bin kitabın içerisinde olduğu Dijital Kütüphane ile bütün kitaplar ücretsiz olarak okunabiliyor. Dijital Kütüphane’ye üye sayısı ise yaklaşık 11 bin kişidir.

KİTAP KAFE’Yİ HİZMETE AÇTIK

Özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla açılan Kitap Kafe, 30 Ağustos Zafer Parkı içerisinde Darıcalı kitapseverlerin hizmetine girdi. Kitap Kafe’ye gelerek ders çalışan veya kitap okuyan 18 yaşın altındaki gençlere belediye olarak ücretsiz meyve suyu ve kek ikramında bulunuyoruz.

İSKOLİYE SANAT AKADEMİSİ

İlçemizdeki en büyük eksiklerden biri olan kültür sanat alanında adım attık ve gençlere yönelik Tiyatro ve Müzik Okulu açtık. “Gelenekten Geleceğe” anlayışını benimsediğimiz İskoliye Sanat Akademisi’nde dersler de tarihi İskoliye Mektebi’nde düzenleniyor.

İSKOLİYE SANAT GECELERİ

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği İskoliye Sanat Geceleri, Darıcalılara unutulmaz günler yaşattı. Türk Sanat müziğinden, Türk Halk Müziğine ve tiyatroya kadar amatör ruhla sahneye çıkan ve bizim çocuklardan oluşan korolar, yıl boyunca öğrendikleri bilgileri sahnelediler.

TRAFİK EĞİTİM PARKI

4.5 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Trafik Eğitim Parkı’nda, çocuklara trafik eğitimleri veriliyor. Trafik Eğitim Parkı’nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunuyor.

KİGEM İLE 7’DEN 70’E EĞİTİM

Mahallelerimizde bulunan Bilgi evlerinde isim ve konsept değişikliğine giderek Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi’ne (KİGEM) dönüştürdük. Kadınlar ve çocukların aynı anda hizmet alacağı KİGEM ile 7’den 70’e herkese eğitim veriliyor.

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Darıca Belediyesi olarak KİGEM ile hem kadınlara hem çocuklara hizmet verirken bunun yanı sıra gençlere yönelik sınavlara yönelik de kurslar düzenliyoruz. Ayrıca kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarıyla da vatandaşlarımızı geleceğe hazırlıyoruz.

DARICA KİTAP FUARI

İlçemizin kültür sanat şehri olması adına önem verdiğimiz ve ikincisini düzenlediğimiz Darıca Kitap Fuarı, imza günleri ve söyleşilerle Darıcalılara unutulmaz bir fuar deneyimi yaşattı. 3’üncüsünü düzenlediğimiz Darıca Kitap Fuarı kitapseverlerden yoğun ilgi görürken fuarı binlerce kitapsever ziyaret etti.

İSTİHDAM MASASI İLE İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM

Darıca Belediyesi olarak bir diğer önceliğimiz de istihdam konusu oldu. Göreve başlar başlamaz ilk uygulamaya koyduğumuz İstihdam Masası projesi ile iş arayanla işveren arasında köprü kurarak binlerce kişiyi iş sahibi yaptık.

İSTİHDAM FUARI

İş arayan ve işverenleri buluşturmak amacıyla Gebze İşkur, İMES Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliğinde düzenlediğimiz ve 2 gün süren İstihdam Fuarı’na oldukça yoğun bir katılım olurken binlerce vatandaş aradığı işi bulma fırsatı yakaladı.

MAHALLELERDE GÖNÜL BULUŞMALARI

Sizlere söz verdiğimiz gibi Gönül Buluşmaları kapsamında her mahallemizde halk buluşmaları düzenleyerek vatandaşlarımızla birebir görüştük ve sorunlarını, taleplerini yerinde dinleyip çözüm ürettik.

ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARINI SATIN ALDIK

Darıca Belediyesi olarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak adına çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Belediye bütçesini daha etkin kullanmak ve daha kaliteli hizmet verebilmek için çöp toplama araçlarını satın aldık. Böylece çöp toplama konusunu kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz.

ARAÇ FİLOMUZU GÜÇLENDİRDİK

Çöp araçlarının yanı sıra park bahçelerde, fen İşlerinde ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni araçlar, iş makineleri ve otobüsleri de kendi bünyemizde satın alarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Toplam 90 araç satın alarak araç filomuzu güçlendirdik.

SIRASÖĞÜTLER KADIN VE ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ

Sırasöğütler Mahallemizde kapalı spor salonu inşaatımızı tamamlayarak hizmete açtık. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini verdiğimiz spor salonumuzu kadın ve çocuk yaşam merkez olarak planladık.

ERKEKLER HAVUZU VE MODERN SPOR KOMPLEKSİ

Nenehatun Mahallesi’nde yer alan Deniz Yıldızları Lisesi içerisinde bulunan Erkekler Havuzu’nun alt katı spor salonuna dönüştürüldü. Yüzme havuzuyla birlikte sauna ve buhar odasının yer yer aldığı spor salonunda gençler, bokstan, karateye ve Muay Thai'ye kadar birçok farklı branşta spor yapma imkanına kavuştu.

BAYANLAR HAVUZU VE SPOR SALONU

Darıca’nın spor şehri olması adına çalışmalarımızı sürdürürken Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Ortaokulu altında bulunan bayanlar havuzu yeniledik. Modern spor salonu da oluşturarak kadınlar için fitness ve salon sporları yapabilme imkanı sunduk.

NENEHATUN AMATÖR SPOR SAHASI

Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’ni tamamladık. Toplam 2.136 metrekare alanında inşa edilen tesisimizde 3 adet çok amaçlı salon, 6 adet amatör spor kulüp odası, 2 adet ev sahibi ve rakip takım müsabaka odası, hakem odaları, duş alanları yer alıyor. Milli sporcu Ahmet Çalık’ın adını verdiğimiz tesis hayırlı olsun.

SPOR ŞEHRİ DARICA

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan 2 branşı yeni yatırımlarla 13 branşa çıkardık. Atletizm ve Karate’nin yanına boks, muay thai, tekvando, yüzme, bilek güreşi, voleybol ve halk oyunları branşlarını da ekledik. 90 olan lisanslı sporu sayısını 4000’e ve 8 olan Milli sporcu sayımızı da 50 Milli sporcuya çıkardık.

MİLLET KÜTÜPHANESİ’Nİ AÇTIK

Kitapseverlerin yeni adresi olan ve Darıca merkezdeki en büyük eksiklerden birini gideren Millet Kütüphanesi, 10 bin kitaplık kütüphanesi ve okuma salonu ile Darıcalılara nezih bir ortamda kitap okuma ve ders çalışma imkanı sunuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YKS ÜCRETİ DESTEĞİ

Darıca Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize yönelik ücretsiz hazırlık kurslarımızla eğitim hayatlarında yanlarında olurken YKS’ye giren lise son sınıf öğrencilerinin YKS sınav ücretlerini belediye olarak biz üstlendik.

DARICA-GEBZE METROSU

Ulaştırma Bakanlığı’na devredilen Darıca-Gebze-OSB Metro projesi başlarken çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Metro Projesi daha sonra Sabiha Gökçen Havaalanı ve Marmaray’a entegre edilecek. 14.6 km uzunluğunda olacak ve 12 istasyondan oluşacak.

GÖNÜL ARACI

Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın her anında yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Yeni bebekleri dünyaya gelen aileleri evlerinde ziyaret ederek “Hoş geldin Bebek” paketimizi hediye ederken yakınlarını kaybeden ailelerimizi de ziyaret ederek acılarını paylaşıyoruz.

TAZİYE YERİ VE AŞEVİ

Nenehatun Mahallesi’nde inşa edilen ve toplam inşaat alanı 3 bin 615 metrekare olan Darıca Hizmet Kompleksi, adeta bir yaşam merkezi olarak da hizmet verecek. Aşevinde 365 gün sıcak yemek çıkacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Geçtiğimiz Ramazan ayında faaliyetine başlayan aşevi ile her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıldı.

KİGEM EL EMEĞİ MAĞAZASI

Darıcalı kadınların el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmesi ve aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla Darıca Kapalı Pazar Alanında KİGEM El Emeği Ürünleri Mağazası açıldı. Mahallelerimizde bulunan 20 farklı kursta 15 farklı kategoride yaklaşık 2 bin kursiyerimizin ürettiği 3 bine yakın el emeği ürün mağazamızda sergilenecek.

BİREYSEL ÇALIŞMA OFİSLERİ

‘Öğrenci dostu belediye’ uygulamalarıyla gençlerin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Nu kapsamda gerek sınavlara hazırlanan gerekse de ders çalışmak isteyenler için Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkez içerisinde bireysel çalışma ofislerini gençlerin kullanımına açtık.

MARİNA VE BALIKÇI BARINAĞI

Balıkçı barınağımızda çalışmalarımızı kısa bir süre içinde tamamlayacağız. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da içerisinde bulunacağı, yüzer iskelelerin olacağı bir barınak inşa ediyoruz. Mendireğin tamamen bittiği bir süreç oldu. Yılbaşına kadar her şeyiyle bitmiş hem balıkçılarımıza hem vatandaşlarımıza hizmet edecek hale gelecek.

GENÇLİK PROJELERİYLE İKİ ÖDÜL ALDIK

Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz projelerle AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca gerçekleştirilen Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışmasında ödüle layık görüldük. Ankara Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen törende ödülü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almanın gururunu yaşadık. Ayrıca Sanat Seninle Sokakta projemizle de Marmara Belediyeler Birliği’nden prestijli ödüllerinden biri olan Altın Karınca ödülünü aldık.”