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LDP Körfez İYİ Parti’ye destek verecek!

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Serhan Orhunsun ve LDP Körfez ilçe yönetimi, İYİ Parti ilçe başkanlığını ziyaret ederek seçimde İYİ Parti Körfez’e destek vereceklerini açıkladı.

DİLARA POLAT
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LDP Körfez İYİ Parti’ye destek verecek! mask
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Seçime birkaç ay kala siyasi partilerde
hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz haftalar da partinin seçime tek başına gireceğini açıklamıştı. Kocaeli’de ise bazı ilçelerde partinin ittifak olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İl başkanı Nusret Acur ilerleyen günlerde değişiklikler olup olmayacağından söz etmişti. ( LDP) Liberal Demokrat Parti ise bugün Körfez ilçesinde İYİ Partiye destek vereceğini açıkladı.

KÖRFEZ’E DESTEK
LDP Genel Sekreter Yardımcısı Serhan Orhunsun, LDP İlçe Başkanı Yiğit Atik, LDP İlçe Yöneticisi Muharrem Yavuz, İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Yerel Seçimlerde Körfez IYI Parti Teşkilatını destekleyecekleri kamuoyuna beyan etti.
# ldp, iyi parti körfez

09 Ara 2023 - 17:35 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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