LDP Körfez İYİ Parti’ye destek verecek!

Seçime birkaç ay kala siyasi partilerde

hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz haftalar da partinin seçime tek başına gireceğini açıklamıştı. Kocaeli’de ise bazı ilçelerde partinin ittifak olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İl başkanı Nusret Acur ilerleyen günlerde değişiklikler olup olmayacağından söz etmişti. ( LDP) Liberal Demokrat Parti ise bugün Körfez ilçesinde İYİ Partiye destek vereceğini açıkladı.

KÖRFEZ’E DESTEK

LDP Genel Sekreter Yardımcısı Serhan Orhunsun, LDP İlçe Başkanı Yiğit Atik, LDP İlçe Yöneticisi Muharrem Yavuz, İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Yerel Seçimlerde Körfez IYI Parti Teşkilatını destekleyecekleri kamuoyuna beyan etti.