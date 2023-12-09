LDP Körfez İYİ Parti’ye destek verecek!

Seçime birkaç ay kala siyasi partilerde
hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz haftalar da partinin seçime tek başına gireceğini açıklamıştı. Kocaeli’de ise bazı ilçelerde partinin ittifak olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İl başkanı Nusret Acur ilerleyen günlerde değişiklikler olup olmayacağından söz etmişti. ( LDP) Liberal Demokrat Parti ise bugün Körfez ilçesinde İYİ Partiye destek vereceğini açıkladı.
KÖRFEZ’E DESTEK
LDP Genel Sekreter Yardımcısı Serhan Orhunsun, LDP İlçe Başkanı Yiğit Atik, LDP İlçe Yöneticisi Muharrem Yavuz, İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Yerel Seçimlerde Körfez IYI Parti Teşkilatını destekleyecekleri kamuoyuna beyan etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.