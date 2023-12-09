Şok! Saffet Sancaklı'nın istifası istendi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." ifadelerini kullanmıştı.

"TERCİH KENDİSİNİNDİR"

O açıklamaya tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, Saffet Sancaklı'nın, futbol kariyerinde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymesine atıfta bulundu. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" demişti.

ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİM

Bahçeli'nin sözleri sonrası açıklama yapan Sancaklı "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim.

HESAPLAŞACAĞIM

Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim.

TÜRK MİLLETİ CUMHUR İTTİFAKI’NDA UZLAŞACAK

Cumhur İttifakı’nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi “Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır" dedi.

SANCAKLI'NIN İSTİFASI İSTENDİ

Açıklamanın ardından Semih Yalçın yaptığı açıklamada"Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."