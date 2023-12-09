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Yunus Emre Kurt'tan imalı paylaşım "Mazlumun ahı indirir şahı"

Sancaklı'nın istifasının istenirken vekili ile kavgalı olduğu bilinen Eski İl Başkanı Yunus Emre Kurt'tan paylaşım geldi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yunus Emre Kurt'tan imalı paylaşım "Mazlumun ahı indirir şahı" mask

Saffet Sancaklı'nın Kocaeli'de belediye başkanı çıkaramazsak çalışmam dediği iddiaları sonrası Bahçeli çok sert bir açıklamada buluşmuş saatler sonra ise Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleriyle genel merkezin kararını duyurmuştu.

SANMAKİ ZALİMİN ETTİĞİ KÂRDIR
Bunlar yaşanırken Sancaklı ile kavgalı olduğu bilinen MHP önceki dönem il başkanı Yunus Emre Kurt'tan paylaşım geldi Kurt "Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanmaki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şahı, Her şeyin bir vakti vardır.'' sözleri yer alan Yunus Emre'nin şiirini paylaştı.
# Yunus Emre Kurt, MHP, Saffet Sancaklı

09 Ara 2023 - 18:18 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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