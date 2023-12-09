Ötanazi’yi bu ülkede de tartışmalıyız (+18): ÖLÜMÜN TATLI TADI

Hayat şartları gittikçe ağırlaşıyor…

Pandeminin doğal sonucu olan dünya savaşlarından üçüncüsü kapıda…

Rusya Ukrayna’da…

İsrail Filistin’de…

Avrupa birbirine girdi girecek…

Afrika’da millet herkes yiyor…

Kimin kiminle savaştığı belli değil…

Amerika’da iç savaş çıkması an meselesi…

Kore, Hindistan kaynıyor…

Başka kıta kaldı mı ?..

Yok…

Avustralya kıtacığı var ki. yazmaya değmez…

Zaten kurulduğundan beri hayli acı olan hayat, artık daha da çekilmez hale geliyor…

Buda’nın kehaneti tutuyor…

*

Çiçero’nun arkadaşı Pompoitus Accitus, hastalığının ağırlaştığı sırada acılara dayanamayıp, damadından ve arkadaşlarından kendisini öldürmelerini istemiş. Tabii buna karşı çıkmış çevresindekiler. Ama o kararlıymış ve yemek yemeyi bırakmış. Ancak mucizevi şekilde iyileşmiş. Doktorlar ve yakınları, mutluluk şarkıları söylerken, yine de kararından vazgeçmediğini ve ölmek isteğini yinelemiş:

“-Ha şimdi, ha sonra, ne fark eder, bir daha o acıları yaşamak istemiyorum”…

*

Bu tip gerçek öyküleri bir çok yazar ve filozof, belgeleriyle anlatmış ve yazmıştır. Literatüre giren bu intihar şeklinin adı günümüzde “ötanazi” kelimesiyle karşılanmaktadır. Tanrı ya da filozof olduğu hala tartışılan Burha’nın felsefesinin özü de budur: Budha özetle şunu söylemiş:

“-Hayat zaten acı… Yaşama çaban boşa… Anı yaşa… Bedenini öldür, zira yeni bir bedene üflenen ruhla bu dünyaya geri döneceksin…

Ben burada özetle yazdım. Bu konuda yazılmış ve yayınlanmış yüzbinlerce kitap var.

*

Hayatın gerçeğini öğrenmek için binlerce yıldır kafa yoran insanoğlu, gerçeği anlattığını iddia eden sahtekarların tuzağına düşüp, para üzerine para harcıyor. Gerçeğin kendi içinde, yani ruhunda olduğunu unutuyor. Özündeki, çekirdeğindeki bedava bilgeliğe ulaşmayı reddediyor…

Çünkü, aslında çok iyi bildiği kendi kişiliğiyle yüzleşmekten korkuyor…

Bunun için huzuru, sürekli mutlu olmakta arıyor, küçük bir mutsuzlukla yıkılıyor. “Sürekli mutluluk ya da mutsuzluk yoktur. Sürekli huzur vardır” ilkesini bilmiyor, ya da bilmezden geliyor. Öyle ya, ne diyor filozoflar, “Sürekli mutlu ya da mutsuz olmanız mümkün değil. İkisini de kabullenip, geçip gideceğini ve asıl olanın huzur olduğunu bilin yeter”…

Yakınınızı kaybetseniz, dünyanın sonunun geldiğini ve artık yaşamayacağınızı hissedersiniz, ama defin işlemleri sonrasında yeniden hayata ve işinize dönersiniz. Çünkü yaşamak ağrısı asılmıştır boynunuza… Hayat devam etmektedir ve sizin ağır işçiliğiniz de son nefese kadar sürecektir. Fizikte işin tanımı, üretimin ortala çıkması için yapılan harekettir ve en önemli unsurdur. İnsan da nefes alıp vererek, işini yapmaktadır.

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Mutsuzluk geçididir de mutluluk farklı mı ? Hiç değil. Mutluluk da geçicidir. Kendine bir hedef koyarsın. Evlilik, ev sahibi olmak, en lüks arabayı almak, bunun için de iş kölesi olmak. Bir süre çalışır didinirsin ve bu isteklerini elde edersin, başak istekler başlar. Maslov’un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi, piramit büyümeye devam eder. Birbirinden büyük isteklerini elde ettikten sonra, onlar senin gözünden düşer, geçici mutluluklar yaşar ve yeni hedefe ulaşabilmek için yine mutsuzluğun dinamosunda döner durursun. Taa ki son nefesi vermek üzere olduğunuz anladığında, ‘Ben neyi aradım, neyi bulamadım ve neye yaradı. Gerçek nedir?’ diyene kadar…

*

İşte bu kadar değersiz bir hayat yaşadığımız ortadayken, insanlar birbirini ve her ikisi de çocukları öldürürken, dünyayı da öldürüyorlar. Ne uğruna? Biraz daha toprak ve para kazanmak için. Sonunda istediği kadının veya erkeğin o istediğini vermek için. Güçlü olduğunu gösterebilmek için. Bu katliamlar ve soykırım sürerken, siz sevdiğinize ne kadar layık olabilirsiniz? Hiç düşündünüz mü?.. Bu dünyaya artık mutlu ve yaşanılası dünya diyebilir misiniz?..

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O halde sizde, Atticus’un (Sanırım panik atak terimi buradan geliyor) ölüm hakkının çok da haksız olmadığı kanaati uyanıyor mu? Hollanda ilk ötanazi hakkının kullanan ülkedir. Pandemi döneminde de insanların cesetlerinin üst üste koltuklara, halıların üstüne konması, hatta çöpe atılması sonrasında İsviçre’de de ötanazi hakkı kabul edildi… Dünyada da hızla yayılıyor…

1900’de 1 milyar olan dünya nüfusunun, sadece 100 yılda 8 milyara çıkması, doğanın da kabul edemeyeceği bir gerçektir. Pandemi döneminde, imkansızlık nedeniyle yaşlı evlerinin yakılması ve içindekilerin kurtarılmaması, tesadüf müdür ?..

Ne dersiniz, Türkiye’de ötanazi hakkı kabul edilir mi ?..