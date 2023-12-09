Ümraniyespor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

Maçtan dakikalar

28. dakikada Emre Demir’in pasında sol tarafta topla buluşan Diniyev’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Metin Uçar’ın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

42. dakikada Emre Demir’in pasında topla buluşan Diniyev, ceza yayı sol tarafına kadar topla ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Metin Uçar’dan döndü. Kaleci Metin’in sektirdiği topu kale önünde alan Glumac'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

69. dakikada Diniyev’in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde savunmanın elle müdahalesi sonucu hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Diniyev’in sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 2-0

76. dakikada Ariyibi’nin orta saha yakın bölgede yaptığı müdahaleyle Hasan Ayaroğlu yerde kaldı. Pozisyon sonrası Hakem Emre Kargın, Ariyibi’yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

90+3. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Emre Kaplan'ın röveşatasında meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Emre Kaplan dk. 87), Cofie (Muhammed Mert dk. 66), Diniyev (Mustafa Eser dk. 79), Uğur Kaan, Serkan Göksu, Emre Demir (Melih Okutan dk. 66), Bouali (Onur Ayık dk. 67)

Yedekler: Onur Yıldırım, Yusuf Saitoğlu, Atalay Babacan, İlhami Siraçhan, Dregu

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım (Melih İnan dk. 46), Erkam Reşmen (Haşim Sarman dk. 90), Arda Şengül, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Şahverdi Çetin dk. 46), Ariyibi, Bardhi (Mara dk. 86), Camara (Mayi dk. 63), Dembele

Yedekler: Batuhan Ataç , Bilal Budak, Özer Özdemir, Innocent, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Ahmet Cingöz

Goller: Glumac (dk. 42), Diniyev (dk. 71 pen.) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Ariyibi (dk. 76)

Sarı kartlar: Popov, Muhammed Mert (Ümraniyespor), Dembele, Metin Uçar, Şahverdi Çetin (Keçiörengücü)