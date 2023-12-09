DİSK'ten asgari ücret ve emekli aylığı çağrısı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı.

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün hızla eridiğine, adaletsiz vergilerle ekmeğin küçüldüğüne dikkat çeken Çerkezoğlu, " Cumhuriyet tarihinin en ağır bölüşüm krizi yaşanırken, bu düzenin tüm çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere dönmeye devam ederken 2024 yılı asgari ücret müzakereleri başlıyor" dedi.

Çerkezoğlu, acilen atılmasını gerekli gördükleri adımları şöyle sıraladı:

• Ülkemizde asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği unutulmamalıdır.

• Milyonların asgari ücrete mahkûm edilmemesi için sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engeller ve barajlar kaldırılmalı, toplu pazarlık kapsamı genişletilmelidir.

• Gerçek dışı resmi enflasyona göre, hiçbir zaman tutmayan hedeflenen enflasyona göre ücret artışları kabul edilemez. Bizler çalışıyoruz, bizler üretiyoruz, Türkiye büyüyorsa hakkımızı istiyoruz.



• Asgari ücret yüksek enflasyon koşullarında yılda dört kez belirlenmelidir.

• Bir evde iki kişi çalıştığında gelirleri yoksulluk sınırını aşmalıdır.

• Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun şekilde, işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır.

• Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran yüzde 10’a düşürülmelidir.

• Vergi dilimleri artırılmalıdır. Çalışanların yıl içerisinde sanki zengin olmuşlar gibi bir üst vergi dilimine girmeleri kabul edilemez.

• En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

• Özel sektördeki işçilerle kamu işçileri arasında ayrım yapmak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.