Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." ifadelerini kullanmıştı.

"TERCİH KENDİSİNİNDİR"

O açıklamaya tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, Saffet Sancaklı'nın, futbol kariyerinde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giymesine atıfta bulundu. Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" demişti.

ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİM

Bahçeli'nin sözleri sonrası açıklama yapan Sancaklı "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim.

HESAPLAŞACAĞIM

Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim.

TÜRK MİLLETİ CUMHUR İTTİFAKI’NDA UZLAŞACAK

Cumhur İttifakı’nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi “Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır" dedi.

SANCAKLI'NIN İSTİFASI İSTENDİ

Açıklamanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada"Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. "açıklamasının ardından Sancaklı istifa etti.

BAĞLILIK BİLDİRDİ

Sancaklı istifa açıklamasında "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.