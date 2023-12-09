MHP'li Sancaklı'nın istifası sonrası İYİ Partili yöneticiden açıklama

MHP Kocaeli milletvekilinin Kocaeli'de MHP'li belediye başkanı talebi ve AKP eleştirisi sonrası gelişen gündem Saffet Sancaklı'nın istifasının istenmesi ve ardından istifası sonuçlandı.
SIKIYORSA
Gelişmeler sonrası İYİ Parti Kartepe ilçe başkanı Haluk Tamyüksel yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bir anlamda; teşkilatlara, bundan sonra sıkıyorsa Ak Parti aleyhinde konuşunda görelim mesajı verilmiştir.
İtaat et, Rahat et.."dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.