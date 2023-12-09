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MHP'li Sancaklı'nın istifası sonrası İYİ Partili yöneticiden açıklama

Haluk Tamyüksel yaptığı açıklamada Saffet Sancaklı'nın istifasını değerlendirdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
MHP'li Sancaklı'nın istifası sonrası İYİ Partili yöneticiden açıklama mask

MHP Kocaeli milletvekilinin Kocaeli'de MHP'li belediye başkanı talebi ve AKP eleştirisi sonrası gelişen gündem Saffet Sancaklı'nın istifasının istenmesi ve ardından istifası sonuçlandı.

SIKIYORSA
Gelişmeler sonrası İYİ Parti Kartepe ilçe başkanı Haluk Tamyüksel yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bir anlamda; teşkilatlara, bundan sonra sıkıyorsa Ak Parti aleyhinde konuşunda görelim mesajı verilmiştir.
İtaat et, Rahat et.."dedi
# Saffet Sancaklı, MHP, İyi Parti, İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk TamyükseL, AKP, sosyal medya, Kartepe, Ak Parti

09 Ara 2023 - 23:05 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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