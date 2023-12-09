MHP Kocaeli İl başkanından açıklama

MHP Kocaeli milletvekilinin Kocaeli'de MHP'li belediye başkanı talebi ve AKP eleştirisi sonrası gelişen gündem Saffet Sancaklı'nın istifasının istenmesi ve ardından istifası sonuçlandı.
CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK VURGUSU
Gelişmeler sonrası MHP Kocaeli İl başkanı Murat Nuri Demirbaş ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Demirbaş" Yeni Türkiye Yüzyılının mimarı, Cumhurittifakının temelini oluşturan Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet BAHÇELİNİN gerdiği yaydaki ok olarak; baktığı tarafta, söylediği sözde biz varız. Bilge Liderimizin emrinde oluşumuz, hayatımız boyunca taşıdığımız en büyük nişanemizdir. Bu vesile ile Cumhur ittifakına en büyük desteği ilimiz Kocaeli’den vereceğimizi tüm kamuoyuna ilan eder, saygılarımı sunarım."dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Akp - Yalakalıkta sınır yok
Ger 14 - HAYATİNİZ AMPUL !!!!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.