Her sene olduğu gibi 31 Aralık gecesi geri sayım ile yeni yıla gireceğiz ancak bu unutulmaz anın tadını çıkarmak isteyenlerin merak ettiği diğer konular ise "yılbaşı tatili kaç gün, 1 Ocak tatil mi?" oluyor. 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil takviminde yer alıyor.

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Pazar günü resmi tatil değil ancak isteyenler hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili 2024 yılında 3 gün süreyle yapılabilecek.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Tarih

Tatil

1 Ocak 2024

Yılbaşı

9 Nisan 2024

Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024

Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024

Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024

Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024

Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024

Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024

Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024

Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024

Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024

Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024

Zafer Bayramı

29 Ekim 2024

Cumhuriyet Bayramı

Kaynak: SÖZCÜ