Her sene olduğu gibi 31 Aralık gecesi geri sayım ile yeni yıla gireceğiz ancak bu unutulmaz anın tadını çıkarmak isteyenlerin merak ettiği diğer konular ise "yılbaşı tatili kaç gün, 1 Ocak tatil mi?" oluyor. 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil takviminde yer alıyor.
YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL? 31 ARALIK TATİL Mİ?
Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Pazar günü resmi tatil değil ancak isteyenler hafta sonu tatiliyle birleşen yılbaşı tatili 2024 yılında 3 gün süreyle yapılabilecek.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Tarih
Tatil
1 Ocak 2024
Yılbaşı
9 Nisan 2024
Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024
Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024
Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024
Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024
Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024
Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024
Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024
Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024
Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024
Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024
Zafer Bayramı
29 Ekim 2024
Cumhuriyet Bayramı
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.