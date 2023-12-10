Papatya çayının faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Günümüzde sağlıklı yaşam trendleri her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Bu trendin liderlerinden biri ise doğanın bize sunduğu mucizelerden biri olan papatya çayı. Sadece nefis bir içeceğin ötesinde, bu çayın sağlık üzerinde bir dizi olumlu etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

PAPATYA ÇAYI FAYDALARI NELER?

Uyku sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Papatya çayı, yatıştırıcı etkisiyle uykuya dalma ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Papatya çayı, içerdiği apigenin maddesiyle stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Papatya çayı, mide bulantısı, kusma, gaz, şişkinlik ve ishal gibi sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir.

Adet kramplarını hafifletmeye yardımcı olur. Papatya çayı, adet kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısını ve öksürüğü gidermeye yardımcı olur. Papatya çayı, boğaz ağrısını ve öksürüğü gidermeye yardımcı olabilir.

Cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Papatya çayı, antibakteriyel özellikleriyle cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Papatya çayının, kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceğine dair bazı çalışmalar vardır.

Papatya çayı, genel olarak güvenli bir bitkisel çaydır. Ancak, hamile veya emziren kadınlar, ilaç kullananlar veya herhangi bir sağlık sorunu yaşayanlar papatya çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

PAPATYA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Papatya çayı hazırlamak için 1-2 çay kaşığı papatya çiçeğini 1 su bardağı kaynar suya ekleyin ve 5-10 dakika demleyin. Günde 2-3 fincan papatya çayı içebilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI NEREDE BULUNUR?

Papatya çayı, aktarlarda, marketlerde ve çevrimiçi olarak satılmaktadır. Papatya çayı satın alırken, organik sertifikalı bir çay seçmeniz önerilir.

Kaynak: SÖZCÜ