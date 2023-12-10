Komşu rahat kazandı: 3-1

Maçtan dakikalar

25. dakikada Burak Süleyman’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Del Valle’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Del Valle’nin pasında ceza sahası içinde Sinan Kurt, topu ağlara gönderdi. 2-0

55. dakikada Giresunspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Olien Kuwas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR kontrolü sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

67. dakikada köşe vuruşunda Enishan Ceylan’ın kafa vuruşunda kaleci Cihan’dan dönen topu Anıl Yiğit Çınar filelerle buluşturdu. 2-1

90+2. dakikada Dino Ndlovu ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Azad İlhan

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Mikal Okyar dk. 65), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Simon dk. 82), Hasan Kılıç (Rotman dk. 72), Roshi (Ali Ülgen dk. 65), Del Valle (Dino Ndlovu dk. 72), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım

Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Çağlayan Menderes, Yusuf Sefa Karakuzu, Bülent Cevahir, Umut Uzun

Teknik Direktör: Turgay Karslı

Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Emre Nizam dk. 46), Çekdar Orhan, Kuwas, Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Enishan Ceylan dk. 46), Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

Yedekler: Göktan Cörüt, Alperen Duman, Fatih Yılmaz, Ali Emirhan Akçay, Muhammet Turhan, Barış Gün, Kasım Alperen Köşker, Metin Caner Akbayrak

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Goller: Yonathen Del Valle (dk. 25), Sinan Kurt (dk. 38), Dino Ndlovu (dk. 90+2) (Sakaryaspor), Anıl Yiğit Çınar (dk. 67) (Giresunspor)

Sarı kart: Talha Ülvan (Giresunspor)