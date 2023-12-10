Komşu rahat kazandı: 3-1

Maçtan dakikalar
25. dakikada Burak Süleyman’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Del Valle’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
38. dakikada Del Valle’nin pasında ceza sahası içinde Sinan Kurt, topu ağlara gönderdi. 2-0
55. dakikada Giresunspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Olien Kuwas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR kontrolü sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
67. dakikada köşe vuruşunda Enishan Ceylan’ın kafa vuruşunda kaleci Cihan’dan dönen topu Anıl Yiğit Çınar filelerle buluşturdu. 2-1
90+2. dakikada Dino Ndlovu ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Azad İlhan
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Sinan Kurt (Mikal Okyar dk. 65), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Simon dk. 82), Hasan Kılıç (Rotman dk. 72), Roshi (Ali Ülgen dk. 65), Del Valle (Dino Ndlovu dk. 72), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım
Yedekler: Yunus Emre Tekoğul, Çağlayan Menderes, Yusuf Sefa Karakuzu, Bülent Cevahir, Umut Uzun
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Emre Nizam dk. 46), Çekdar Orhan, Kuwas, Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Enishan Ceylan dk. 46), Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç
Yedekler: Göktan Cörüt, Alperen Duman, Fatih Yılmaz, Ali Emirhan Akçay, Muhammet Turhan, Barış Gün, Kasım Alperen Köşker, Metin Caner Akbayrak
Teknik Direktör: Mehmet Birinci
Goller: Yonathen Del Valle (dk. 25), Sinan Kurt (dk. 38), Dino Ndlovu (dk. 90+2) (Sakaryaspor), Anıl Yiğit Çınar (dk. 67) (Giresunspor)
Sarı kart: Talha Ülvan (Giresunspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.