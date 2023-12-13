DALGIÇ POMPA, SIRT TIRPANI, KATYONİK POLİELEKTROLİT VE KOKU GİDERİM KİMYASALI SATIN ALINACAK

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALGIÇ POMPA, SIRT TIRPANI, KATYONİK POLİELEKTROLİT VE KOKU GİDERİM KİMYASALI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/1416011
1-İdarenin
a) Adı
:
KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası
:
2623173288 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
DALGIÇ POMPA, SIRT TIRPANI, KATYONİK POLİELEKTROLİT VE KOKU GİDERİM KİMYASALI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Katyonik Polielektrolit 10000 kg Arıtma Koku Giderim Kimyasal 1650 lt Sırt Tırpanı (El tipi çim biçme tırpanı) 12 adet Su Pompası (Santrifüj) 2 adet Difüzör 2000 adet Dalgıç Pompa 45 adet
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
1. kısım (Katyonik Polielektrolit) Karamürsel İBAAT'a, diğer tüm kısımlardaki malzemeler 42 evler İBAAT'a teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
1. ve 10. kısımlardaki malzemeler 60 takvim günü içerisinde, 2. kısımdaki malzemeler 30 takvim günü içerisinde, 3. kısımdaki malzemeler 90 takvim günü içerisinde, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. kısımlardaki malzemeler 120 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 1. 2. 3. ve 10. kısımlardaki malzemeler tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
04.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERDAR MAH. D-100 KARAYOLU ÜZERİ SEKAPARK NO:59 A BLOK KAT:2 A 202 NOLU ODA (İHALE SALONU) İZMİT/KOCAELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler; sadece 1. kısımda yer alan KATYONİK POLİELEKTROLİT için istenmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1. kısma (Katyonik Polielektrolit) teklif verecek istekliler ürünün performans testinin yapılabilmesi için ihaleden sonra idaremizin vereceği makul sürede 75 kg numune ürünü Kullar Arıtma Tesisine tutanak ile teslim edeceklerdir
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Katyonik Polielektrolit
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Katyonik Polielektrolit
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi aşağıdaki formüllere göre yapılır. (GİRİŞ DEBİxGİRİŞ KONS.) = (KATI ÇAMUR ÇIKIŞ DEBİxÇIKIŞ KONS.)+(SENTRANT DEBİxSENTRANT KONS.) Giriş Debi (m³/sa): Yoğunlaştırıcıdan gelen çamur debimetresinde okunan değer, Giriş Konsantrasyon (%): Yoğunlaştırıcıdan Beslenen Çamurun Kuru Madde Miktarı Katı Çamur Çıkış Debi (m³/sa): Çıkan Çamur Kekinin Teorik Debisi Çıkış Konsantrasyonu (%): Dekantörden Çıkan Çamurun Kuru Madde Miktarı Sentrant Debi (m³/sa) : Sentranttan Atılan Suyun Teorik Debisi Sentrant Konsantrasyonu (%): Sentranttan Atılan Suyun Kuru Madde Miktarı KATI ÇAMUR ÇIKIŞ DEBİ= GİRİŞ DEBİ-SENTRANT DEBİ şeklinde formülde yerine yazılacak ve diğer parametreler, sayaçlar ve laboratuvar sonuçları esas alınarak teorik olarak sentrant debisi ve katı çamur çıkış debisi hesaplanacaktır. Dekantörden Çıkan Çamur Miktarı (ton):Katı Çamur Çıkış Debisi(m3/sa) x Çıkış Kons.(%KM)/ 100 Kullanılan Polimer Miktarı(kg): Polimer Debisi (m3) x Polimer Kons. (%0,2 kg/m3) Polimer Dozajı(kg/ton): Polimer Miktarı (kg) /Çıkan Çamur Miktarı (ton) Birim Maliyet: Birim fiyat (?) x Polimer Dozajı (kg/ton) Şeklinde hesaplanacaktır. Birim Maliyet Performans sonuçlarına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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Basın No ILN01948641
13 Ara 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.