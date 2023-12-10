- Asayiş

Ankara'da erkek vahşeti: Otomobilde kız arkadaşını tabancayla vurup, intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde, seyir halindeki otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hamide Ç.'yi tabancayla vurarak yaralayan Kenan Çördük, aynı silahla yaşamına son verdi. Seyir halindeki otomobil ise başka bir otomobile çarparak durdu.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ankara'da erkek vahşeti: Otomobilde kız arkadaşını tabancayla vurup, intihar etti mask

Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde, saat 23.00 sıralarında Kenan Çördük, iddiaya göre, otomobiline çağırdığı kız arkadaşı Hamide Ç. ile seyir halindeyken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile Hamide Ç.'nin boynuna ateş eden Kenan Çördük, aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. İçinde bulundukları otomobil başka bir otomobile çarparak dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Çördük'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hamide Ç. ise Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan Hamide Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
# sağlık, Ankara, soruşturma

10 Ara 2023 - 09:03 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.285.529 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL