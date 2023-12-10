Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık Pazar günü yağış olacak mı? Hava sıcaklığı bugün en düşük 8 derece en yüksek 13 derece olacak.Çok bulutlu havanın iki gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: