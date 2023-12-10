Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık Pazar günü yağış olacak mı? Hava sıcaklığı bugün en düşük 8 derece en yüksek 13 derece olacak.Çok bulutlu havanın iki gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:
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Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?
Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 10 Aralık Pazar günü yağış olacak mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.