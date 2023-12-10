9. kattan düşen 16 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki 10 katlı binada, saat 00.15 sıralarında Hayrunnisa G., 9'uncu kattaki odasındaki pencereden zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedaviye alınan Hayrunnisa G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.