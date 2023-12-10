Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Kocaeli istikametinde seyreden Birkan Çelebiler (25), yönetimindeki 77 ABS 812 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Araçta sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Çelebiler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.otomobil tabelaya çarptı, sürücü hayatını kaybettiKazayla ilgili tahkikat sürüyor.
- Asayiş
Otomobil tabelaya çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Yalova’da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.